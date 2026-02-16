Моуринью заявил, что Трубин не примет участие в предстоящем матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом»

Дата публикации: 16-02-2026 14:57

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Без сомнения, нас ждёт очень серьёзное и напряжённое противостояние. Это только первый матч в плей-офф. На стадионе «Да Луж» Трубин не будет участвовать в атакующих действиях. Я привык к таким напряжённым встречам и имею большой опыт работы в подобных ситуациях.

Многие думают, что в первом поединке обязательно нужно добиться конкретного результата по разным причинам. Но я считаю, что пока нельзя говорить об окончательном итоговом результате.

В первом поединке мы сыграем с холодной головой, но с сильными амбициями и полной уверенностью в своих силах. Мы знаем, что сделали с командами уровня королей Лиги чемпионов... Они сейчас уязвимы. А раненый король - это всегда очень опасно», — приводит слова Моуринью издание Sport.es.

Стоит отметить, что Трубин забил решающий гол в ворота мадридского «Реала» на 90+8-й минуте в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов (4:2). Гол был забит после стандартного положения и позволил «орлам» завершить групповой этап в зоне плей-офф. Совокупно «Бенфика» заняла 24-е место в списке команд, вышедших в стыковые раунды, а «Реал» прошёл дальше, расположившись на 9-м месте в итоговой таблице турнира.