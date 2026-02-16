«Барселона» сообщила о возвращении Рафиньи после травмы

Дата публикации: 16-02-2026 14:57

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья полностью восстановился после полученной травмы. Об этом официально сообщила пресс-служба каталонского клуба на своих страницах в социальных сетях. Бразильский вингер теперь готов выйти на поле и, вероятнее всего, примет участие в предстоящем матче 24-го тура испанской Ла Лиги против «Жироны». Эта игра запланирована на 16 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация в испанских медиа о том, что Рафинья уже приступил к тренировкам вместе с основным составом «Барселоны». Однако, судя по всему, руководство клуба собирается осторожно подходить к его возвращению, и, возможно, не выпустит футболиста в стартовом составе на матч с «Жироной», чтобы максимально сохранить его форму и избежать риска нового повреждения.

29-летний бразильский полузащитник пропустил последние три встречи своей команды из-за травмы. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах, забив 13 голов и сделав пять результативных передач, что делает его одним из ключевых игроков команды и важным звеном в атакующей линии «Барселоны».