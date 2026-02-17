Швеция - Латвия 17 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Латвия, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сэм Халлам
|Харийс Витолиньш
|14.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|0 : 6
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 7
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|1 : 0
|10.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа C
|3 : 2
|20.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|5 : 4
|17.05.2018
|ЧМ-2018
|1/4 финала
|3 : 2
|11.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|2 : 0
|06.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 1-й тур
|2 : 1 ОТ
|04.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 3-й тур
|1 : 8
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|5 : 3
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|4 : 1
|11.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|5 : 2
|14.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|0 : 5
|13.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|2 : 4
|15.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|4 : 2
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|3 : 4
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|1 : 5
|20.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|1 : 6
|18.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|1 : 5
| Швейцария
Италия
|17.02
| Германия
Франция
|17.02
| Чехия
Дания
|17.02
| Швеция
Латвия
|17.02
| Словакия
QP2
|18.02
| Канада
QP4
|18.02
| Финляндия
QP1
|18.02
| США
QP3
|18.02
|20.02
|20.02
|21.02
|22.02