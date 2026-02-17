01:14 ()
Швеция - Латвия 17 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-02-2026 22:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
17 Февраля 2026 года в 23:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Квалификация
Швеция
Латвия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Латвия, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Латвия
Главные тренеры
Швеция Сэм Халлам
Латвия Харийс Витолиньш
История личных встреч
14.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Латвия0 : 6Швеция
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Латвия2 : 7Швеция
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала Швеция1 : 3Латвия
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Швеция1 : 0Латвия
10.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа C Швеция3 : 2Латвия
20.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Швеция5 : 4Латвия
17.05.2018 ЧМ-2018 1/4 финала Швеция3 : 2Латвия
11.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Швеция2 : 0Латвия
06.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 1-й тур Швеция2 : 1 ОТЛатвия
04.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 3-й тур Латвия1 : 8Швеция
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Швеция5 : 3
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 4 : 1Швеция
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Швеция5 : 2
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 0 : 5Швеция
13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 2 : 4Швеция
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 4 : 2Латвия
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 3 : 4Латвия
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C Латвия1 : 5
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Латвия1 : 6
18.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 1 : 5Латвия
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча квалификации плей-офф Олимпиады-2026 по хоккею: Швеция — Латвия. Начало встречи запланировано на 23:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
Швейцария
Италия
17.02
Германия
Франция
17.02
Чехия
Дания
17.02
Швеция
Латвия
17.02
1/4 финала
Словакия
QP2
18.02
Канада
QP4
18.02
Финляндия
QP1
18.02
США
QP3
18.02
1/2 финала
20.02
20.02
За 3-е место
21.02
Финал
22.02

Отзывы и комментарии к матчу

Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
