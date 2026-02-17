Моуринью высказался о шансах на возвращение в «Реал»

Дата публикации: 17-02-2026 02:05

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью, который в настоящее время работает с «Бенфикой», рассказал о возможном возвращении к руководству «сливочными». Он отметил, что несмотря на текущие обязательства с португальским клубом, перспектива возвращения в Мадрид остаётся открытой.

«Реальность такова, что у меня ещё остаётся один год действия контракта с «Бенфикой», но этот пункт договора можно достаточно легко расторгнуть с обеих сторон. На данный момент у меня нет никаких предложений или планов, связанных с «Реалом», — поделился Моуринью.

Кроме того, португальский тренер выразил пожелания по поводу предстоящих матчей: «Мне бы очень хотелось, чтобы нам удалось выбить «Реал» из турнира. Также я хочу, чтобы Альваро Арбелоа одержал победу в чемпионате и добился прочих успехов вместе с «Мадридом». Это замечательный человек, который действительно этого заслуживает», — приводит слова Моуринью издание Marca.

Напомним, что первый стыковой матч Лиги чемпионов состоится 17 февраля на домашнем стадионе «Бенфики» — «Да Луш» в Лиссабоне. Это противостояние привлечёт большое внимание болельщиков и станет серьёзным испытанием для обеих команд.