Капелло подверг критике Бастони за игровую симуляцию в поединке «Интер» - «Ювентус»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказался критически в адрес защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони за симуляцию в матче 25-го тура Серии А против «Ювентуса».

По мнению Капелло, игрок такого уровня и статуса — ключевая фигура итальянской сборной — не имеет права прибегать к подобным приёмам на поле. «Игрок международного класса и лидер национальной команды не может и не должен вести себя так. Всем любителям футбола было неприятно наблюдать, как Бастони обманул арбитра при помощи очевидного симулятивного эпизода, особенно учитывая, что он уже получил жёлтую карточку и вполне мог быть удалён», — отметил Фабио.

Также Капелло прокомментировал послематчевые слова главного тренера «Интера» Кристиана Киву, с которым у него связаны давние профессиональные отношения — Киву играл под его руководством в «Роме». «Меня разочаровали комментарии Киву после игры. Тренер проявил неспособность однозначно осудить ситуацию, и это создало впечатление, будто он оправдывает сомнительное поведение своего подопечного. Однако действия Киву говорили сами за себя — он заменил Бастони в перерыве, очевидно понимая, что тот рискует получить вторую жёлтую карточку. Ожидал более решительных заявлений, особенно после важной победы», — передаёт слова Капелло издание Football Italia.

Матч состоялся 14 февраля и завершился победой «Интера» со счётом 3:2. Следует отметить, что с 42-й минуты «Ювентус» играл вдесятером — защитник Пьер Калюлю получил вторую жёлтую карточку за нарушение на Бастони. При этом видеоповторы показали, что именно Бастони симулировал нарушение. В связи с этим главный тренер «нерадзурри» Кристиан Киву решил во время перерыва заменить защитника, чтобы избежать его удаления и сохранить численное преимущество в составе.

Этот эпизод вызвал оживлённые обсуждения в футбольных кругах и среди болельщиков, поскольку симуляция считается неспортивным поведением, подрывающим дух честной борьбы на поле. Капелло подчеркнул, что игроки высокого уровня обязаны демонстрировать пример честности и профессионализма, что особенно важно в матчах чемпионата Италии, где ставки чрезвычайно высоки.

Таким образом, критика со стороны Капелло не только касается конкретного момента в матче с «Ювентусом», но и отражает более широкое неприятие такого рода поведения в современном футболе. Итальянский специалист выразил уверенность, что подобные инциденты должны стать исключением, а не правилом для футболистов, претендующих на звание настоящих лидеров и примеров для молодых игроков.