Бенфика - Реал Мадрид 17 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Реал Мадрид, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1
вр
Анатолий Трубин
17
зщ
Амар Дедич
44
зщ
Томаш Араужу
30
зщ
Николас Отаменди
26
зщ
Самуэль Даль
18
пз
Леандро Баррейро
5
пз
Энсо Барренечеа
25
пз
Джанлука Престианни
10
пз
Георгий Судаков
21
нп
Андреас Шельдеруп
14
нп
Вангелис Павлидис
1
вр
Тибо Куртуа
12
зщ
Трент Александер-Арнольд
22
зщ
Антонио Рюдигер
24
зщ
Дин Хёйсен
18
зщ
Альваро Фернандес
15
пз
Арда Гюлер
14
пз
Орельен Тчуамени
8
пз
Федерико Вальверде
6
пз
Эдуарду Камавинга
7
пз
Винисиус Жуниор
10
нп
Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
История личных встреч
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
4 : 2
13.02.2026
Португалия — Примейра
22-й тур
1 : 2
08.02.2026
Португалия — Примейра
21-й тур
2 : 1
01.02.2026
Португалия — Примейра
20-й тур
0 : 0
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
4 : 2
25.01.2026
Португалия — Примейра
19-й тур
4 : 0
14.02.2026
Испания — Примера
24-й тур
4 : 1
08.02.2026
Испания — Примера
23-й тур
0 : 2
01.02.2026
Испания — Примера
22-й тур
2 : 1
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
4 : 2
24.01.2026
Испания — Примера
21-й тур
0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Бенфика» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
