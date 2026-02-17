01:14 ()
Бенфика - Реал Мадрид 17 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-02-2026 22:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
17 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Бенфика
Реал Мадрид

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Реал Мадрид, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1УкраинаврАнатолий Трубин
17Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
44ПортугалиязщТомаш Араужу
30АргентиназщНиколас Отаменди
26ШвециязщСамуэль Даль
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
25АргентинапзДжанлука Престианни
10УкраинапзГеоргий Судаков
21НорвегиянпАндреас Шельдеруп
14ГрециянпВангелис Павлидис
1БельгияврТибо Куртуа
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
24ИспаниязщДин Хёйсен
18ИспаниязщАльваро Фернандес
15ТурцияпзАрда Гюлер
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
10ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИспанияАльваро Арбелоа
История личных встреч
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБенфика4 : 2Реал Мадрид
13.02.2026Португалия — Примейра22-й тур1 : 2Бенфика
08.02.2026Португалия — Примейра21-й турБенфика2 : 1
01.02.2026Португалия — Примейра20-й тур0 : 0Бенфика
25.01.2026Португалия — Примейра19-й турБенфика4 : 0
14.02.2026Испания — Примера24-й турРеал Мадрид4 : 1
08.02.2026Испания — Примера23-й тур0 : 2Реал Мадрид
01.02.2026Испания — Примера22-й турРеал Мадрид2 : 1
24.01.2026Испания — Примера21-й тур0 : 2Реал Мадрид
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Бенфика» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

