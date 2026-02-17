01:14 ()
Боруссия Д - Аталанта 17 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-02-2026 22:00
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
17 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Боруссия Д
Аталанта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Аталанта, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Аталанта
Бергамо, Италия
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
5АлжирзщРами Бенсебаини
49ИталиязщLuca Reggiani
8ГерманияпзФеликс Нмеча
14ГерманияпзМаксимилиан Байер
20АвстрияпзМарсель Забитцер
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
10ГерманияпзЮлиан Брандт
9ГвинеянпСеру Гирасси
57ИталияврМарко Спортьелло
69ИталиязщХонест Аханор
42ИталиязщДжорджио Скальвини
19АлбаниязщБерат Джимсити
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
13Бразилияпз Эдерсон
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
10СербияпзЛазар Самарджич
59ПольшапзНикола Залевски
15НидерландыпзМартен де Рон
9ИталиянпДжанлука Скамакка
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
22.02.2018Лига Европы1/16 финала. 2-й матчАталанта1 : 1Боруссия Д
15.02.2018Лига Европы1/16 финала. 1-й матчБоруссия Д3 : 2Аталанта
01.08.2017Товарищеские матчи (клубы) - 2017Август 2017Боруссия Д0 : 1Аталанта
13.02.2026Германия — Бундеслига22-й турБоруссия Д4 : 0
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур1 : 2Боруссия Д
01.02.2026Германия — Бундеслига20-й турБоруссия Д3 : 2
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБоруссия Д0 : 2
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур0 : 3Боруссия Д
14.02.2026Италия — Серия А25-й тур0 : 2Аталанта
09.02.2026Италия — Серия А24-й турАталанта2 : 1
05.02.2026Кубок Италии1/4 финалаАталанта3 : 0
01.02.2026Италия — Серия А23-й тур0 : 0Аталанта
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур1 : 0Аталанта
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

