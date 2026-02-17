Боруссия Д - Аталанта 17 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Аталанта, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Аталанта
Бергамо, Италия
1
вр
Грегор Кобель
3
зщ
Вальдемар Антон
26
зщ
Юлиан Рюэрсон
5
зщ
Рами Бенсебаини
49
зщ
Luca Reggiani
8
пз
Феликс Нмеча
14
пз
Максимилиан Байер
20
пз
Марсель Забитцер
24
пз
Даниэль Свенссон
10
пз
Юлиан Брандт
9
нп
Серу Гирасси
57
вр
Марко Спортьелло
69
зщ
Хонест Аханор
42
зщ
Джорджио Скальвини
19
зщ
Берат Джимсити
77
пз
Давиде Дзаппакоста
13
пз
Эдерсон
47
пз
Лоренцо Бернаскони
10
пз
Лазар Самарджич
59
пз
Никола Залевски
15
пз
Мартен де Рон
9
нп
Джанлука Скамакка
Главные тренеры
Нико Ковач
Раффаэле Палладино
История личных встреч
22.02.2018
Лига Европы
1/16 финала. 2-й матч
1 : 1
15.02.2018
Лига Европы
1/16 финала. 1-й матч
3 : 2
01.08.2017
Товарищеские матчи (клубы) - 2017
Август 2017
0 : 1
13.02.2026
Германия — Бундеслига
22-й тур
4 : 0
07.02.2026
Германия — Бундеслига
21-й тур
1 : 2
01.02.2026
Германия — Бундеслига
20-й тур
3 : 2
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
0 : 2
24.01.2026
Германия — Бундеслига
19-й тур
0 : 3
14.02.2026
Италия — Серия А
25-й тур
0 : 2
09.02.2026
Италия — Серия А
24-й тур
2 : 1
05.02.2026
Кубок Италии
1/4 финала
3 : 0
01.02.2026
Италия — Серия А
23-й тур
0 : 0
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.