Чехия - Дания 17 Февраля прямая трансляция
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Дания, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Радим Рулик
|Микаэль Кринц-Гат
|12.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|7 : 2
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|7 : 4
|09.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа B
|1 : 2
|31.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|2 : 1 Б
|15.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1 Б
|17.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 5-й тур
|4 : 3 Б
|09.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1 Б
|04.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. 1-й тур
|2 : 0
|02.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа D. 2-й тур
|6 : 0
|25.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа D. 1-й тур
|5 : 0
|15.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|4 : 3 ОТ
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|3 : 6
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|0 : 5
|14.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|0 : 5
|13.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 5
|15.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|4 : 2
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|6 : 3
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|3 : 1
|25.05.2025
|ЧМ-2025
|За 3-е место
|6 : 2
|24.05.2025
|ЧМ-2025
|1/2 финала
|7 : 0
