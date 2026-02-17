01:14 ()
Чехия - Дания 17 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-02-2026 17:40
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
17 Февраля 2026 года в 18:40 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Квалификация
Чехия
Дания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Дания, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Дания
Главные тренеры
Чехия Радим Рулик
Швеция Микаэль Кринц-Гат
История личных встреч
12.05.2025 ЧМ-2025 Группа B Чехия7 : 2Дания
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Чехия7 : 4Дания
09.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа B Чехия1 : 2Дания
31.05.2021 ЧМ-2021 Группа A Чехия2 : 1 БДания
15.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 6-й тур Дания2 : 1 БЧехия
17.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 5-й тур Дания4 : 3 БЧехия
09.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 4-й тур Чехия2 : 1 БДания
04.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 1-й тур Чехия2 : 0Дания
02.05.2011 ЧМ-2011 Группа D. 2-й тур Чехия6 : 0Дания
25.04.2009 ЧМ-2009 Группа D. 1-й тур Чехия5 : 0Дания
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 4 : 3 ОТЧехия
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 3 : 6Чехия
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Чехия0 : 5
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Чехия0 : 5
13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 3 : 5Чехия
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C Дания4 : 2
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 6 : 3Дания
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 3 : 1Дания
25.05.2025 ЧМ-2025 За 3-е место 6 : 2Дания
24.05.2025 ЧМ-2025 1/2 финала 7 : 0Дания
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча квалификации плей-офф Олимпиады-2026 по хоккею: Чехия — Дания. Начало встречи запланировано на 18:40 по московскому времени.
Турнирная таблица
Квалификация
Швейцария
Италия
17.02
Германия
Франция
17.02
Чехия
Дания
17.02
Швеция
Латвия
17.02
1/4 финала
Словакия
QP2
18.02
Канада
QP4
18.02
Финляндия
QP1
18.02
США
QP3
18.02
1/2 финала
20.02
20.02
За 3-е место
21.02
Финал
22.02

