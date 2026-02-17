Юрген Клопп отвергает предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Челси», отказываясь работать в Англии

Дата публикации: 17-02-2026 02:04

Агент бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, Марк Косицке, поделился своими мыслями о возможном возвращении немецкого специалиста к тренерской карьере. Клопп ушел с поста главного тренера «Ливерпуля» летом 2024 года и в настоящее время занимает позицию глобального руководителя футбольного направления в компании Red Bull.

«До начала работы в Red Bull Юрген мог рассмотреть варианты возглавления национальных сборных, в частности, США или Англии. Возможно, внимание было бы обращено и на сборную Германии, если бы там не работал Юлиан Нагельсман. К тому же, интерес со стороны ведущих английских клубов, таких как «Челси» и «Манчестер Юнайтед», действительно имел место. Однако Юрген неоднократно ясно дал понять, что не намерен тренировать какой-либо другой клуб в Англии. Несмотря на это, предложения продолжают поступать», – цитирует слова Косицке портал Transfermarkt.

Юрген Клопп руководил «Ливерпулем» на протяжении девяти лет, с октября 2015 года по январь 2024 года. За это время под его руководством команда трижды выходила в финал Лиги чемпионов УЕФА – в 2018, 2019 и 2022 годах. Особенно запомнился сезон 2018/2019, когда «Ливерпуль» занял второе место в Премьер-лиге, набрав 97 очков – это третий по величине показатель в истории английского высшего дивизиона и рекорд для команды, которая не сумела выиграть титул.

Кроме того, Клопп привел команду к победам в Суперкубке УЕФА и к первому для «Ливерпуля» клубному чемпионату мира ФИФА. Кульминацией его работы стало завоевание первого за многие десятилетия титула чемпиона Премьер-лиги для английского клуба, что стало значимым историческим достижением и подтвердило статус Клоппа как одного из лучших тренеров современности.

Сейчас, несмотря на высокую заинтересованность других клубов и национальных сборных, Юрген Клопп продолжает свою деятельность в Red Bull, где отвечает за развитие футбольных проектов на глобальном уровне, что демонстрирует его стремление влиять на спорт не только с тренерской скамьи, но и через стратегическое управление и развитие футбола в целом.