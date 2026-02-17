Галатасарай - Ювентус 17 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Ювентус, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Ювентус
Турин, Италия
1
вр
Угурджан Чакыр
7
зщ
Роланд Шаллаи
6
зщ
Давинсон Санчес
42
зщ
Абдюлькерим Бардакджи
4
зщ
Исмаил Якобс
10
пз
Лерой Зане
8
пз
Габриэл Сара
20
пз
Илкай Гюндоган
34
пз
Лукас Торрейра
45
нп
Виктор Осимхен
53
нп
Барыш Алпер Йылмаз
16
вр
Микеле Ди Грегорио
3
зщ
Бремер
6
зщ
Ллойд Келли
22
пз
Уэстон Маккенни
15
пз
Пьер Калюлю
8
пз
Тён Копмейнерс
10
пз
Кенан Йылдыз
27
пз
Андреа Камбьязо
5
пз
Мануэль Локателли
7
нп
Шику Консейсау
30
нп
Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Окан Бурук
Лучано Спаллетти
История личных встреч
11.12.2013
Лига чемпионов
Группа B. 6-й тур
1 : 0
02.10.2013
Лига чемпионов
Группа B. 2-й тур
2 : 2
13.02.2026
Турция — Суперлига
22-й тур
5 : 1
08.02.2026
Турция — Суперлига
21-й тур
0 : 3
04.02.2026
Кубок Турции
Группа A. 3-й тур
3 : 1
01.02.2026
Турция — Суперлига
20-й тур
4 : 0
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
2 : 0
14.02.2026
Италия — Серия А
25-й тур
3 : 2
08.02.2026
Италия — Серия А
24-й тур
2 : 2
05.02.2026
Кубок Италии
1/4 финала
3 : 0
01.02.2026
Италия — Серия А
23-й тур
1 : 4
28.01.2026
Лига чемпионов
Общий этап. 8-й тур
0 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Галатасарай» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
