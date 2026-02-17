01:14 ()
Галатасарай - Ювентус 17 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-02-2026 19:45
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
17 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Галатасарай
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Ювентус, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Ювентус
Турин, Италия
1ТурцияврУгурджан Чакыр
7ВенгриязщРоланд Шаллаи
6КолумбиязщДавинсон Санчес
42ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
4СенегалзщИсмаил Якобс
10ГерманияпзЛерой Зане
8БразилияпзГабриэл Сара
20ГерманияпзИлкай Гюндоган
34УругвайпзЛукас Торрейра
45НигериянпВиктор Осимхен
53ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
3Бразилиязщ Бремер
6АнглиязщЛлойд Келли
22СШАпзУэстон Маккенни
15ФранцияпзПьер Калюлю
8НидерландыпзТён Копмейнерс
10ТурцияпзКенан Йылдыз
27ИталияпзАндреа Камбьязо
5ИталияпзМануэль Локателли
7ПортугалиянпШику Консейсау
30КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ТурцияОкан Бурук
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
11.12.2013Лига чемпионовГруппа B. 6-й турГалатасарай1 : 0Ювентус
02.10.2013Лига чемпионовГруппа B. 2-й турЮвентус2 : 2Галатасарай
13.02.2026Турция — Суперлига22-й турГалатасарай5 : 1
08.02.2026Турция — Суперлига21-й тур0 : 3Галатасарай
04.02.2026Кубок ТурцииГруппа A. 3-й турГалатасарай3 : 1
01.02.2026Турция — Суперлига20-й турГалатасарай4 : 0
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур2 : 0Галатасарай
14.02.2026Италия — Серия А25-й тур3 : 2Ювентус
08.02.2026Италия — Серия А24-й турЮвентус2 : 2
05.02.2026Кубок Италии1/4 финала3 : 0Ювентус
01.02.2026Италия — Серия А23-й тур1 : 4Ювентус
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур0 : 0Ювентус
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов: «Галатасарай» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

