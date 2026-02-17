01:14 ()
Швейцария - Италия 17 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-02-2026 13:10
Стадион: Ро Арена (Милан, Италия), вместимость: 5700
17 Февраля 2026 года в 14:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Квалификация
Швейцария
Италия

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Италия, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Ро Арена (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Италия
Главные тренеры
Швейцария Патрик Фишер
Финляндия Юкка Ялонен
История личных встреч
14.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Швейцария5 : 2Италия
11.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Швейцария9 : 0Италия
10.05.2010 ЧМ-2010 Группа B. 2-й тур Швейцария3 : 0Италия
30.04.2007 ЧМ-2007 Группа A. 2-й тур Швейцария2 : 1Италия
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Швейцария4 : 3 ОТ
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 5 : 1Швейцария
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Швейцария4 : 0
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария3 : 4 ОТ
13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария3 : 5
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 11 : 0Италия
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Италия2 : 3
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 5 : 2Италия
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 5 : 2Италия
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Италия1 : 3
Турнирная таблица
Квалификация
Швейцария
Италия
17.02
Германия
Франция
17.02
Чехия
Дания
17.02
Швеция
Латвия
17.02
1/4 финала
Словакия
QP2
18.02
Канада
QP4
18.02
Финляндия
QP1
18.02
США
QP3
18.02
1/2 финала
20.02
20.02
За 3-е место
21.02
Финал
22.02

