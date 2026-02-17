Швейцария - Италия 17 Февраля прямая трансляция
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Италия, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Ро Арена (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Патрик Фишер
|Юкка Ялонен
|14.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|5 : 2
|11.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|9 : 0
|10.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|30.04.2007
|ЧМ-2007
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|4 : 3 ОТ
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|5 : 1
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|4 : 0
|14.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 4 ОТ
|13.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 5
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|11 : 0
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|2 : 3
|11.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа B
|5 : 2
|23.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|5 : 2
|21.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|1 : 3
| Швейцария
Италия
|17.02
| Германия
Франция
|17.02
| Чехия
Дания
|17.02
| Швеция
Латвия
|17.02
| Словакия
QP2
|18.02
| Канада
QP4
|18.02
| Финляндия
QP1
|18.02
| США
QP3
|18.02
|20.02
|20.02
|21.02
|22.02