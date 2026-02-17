Жозе Моуринью: вероятно, я один из немногих наставников, которых не увольняли из «Реала»

Дата публикации: 17-02-2026 02:03

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью в преддверии первого квалификационного матча Лиги чемпионов против «Реала» поделился своими мыслями о взаимоотношениях с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

«Последний раз мы общались с Флорентино, когда я только пришёл в «Бенфику» — он тогда поздравил меня. Я надеюсь, что завтра он посетит игру. У нас с ним действительно отличные отношения, и в этом нет ничего скрываемого.

Президент и Хосе Анхель, генеральный директор «Реала», сказали мне, что я ухожу из клуба на пороге новых светлых времен, после сложного периода. Тем не менее, я решил, что настало время покинуть команду, поскольку семья всегда должна быть на первом месте. Этот период был далеко не лёгким, порой даже очень тяжёлым, но успехи, которые последовали, — это заслуга не только моя, но и всех, кто был рядом с командой.

Наверное, я один из немногих тренеров, кто не был уволен из «Реала». Если ты покидаешь клуб по собственной инициативе, то делаешь это с чистой совестью», — приводит слова Моуринью издание Marca.