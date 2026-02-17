«Жирона» одержала волевую победу над «Барселоной» в 24-м туре Ла Лиги

Дата публикации: 17-02-2026 02:07

Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона 2025/2026, в котором встретились команды «Жирона» и «Барселона». В упорной борьбе победу со счётом 2:1 одержали хозяева — бело-красные футболисты из Жироны. Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи», находящемся в Жироне, а главным судьёй матча был признан Сесар Сото Градо.

На 45+3-й минуте Ламин Ямаль получил шанс реализовать пенальти, однако неудачно — мяч угодил в штангу и остался в игре. Уже на 59-й минуте Пау Кубарси сумел открыть счёт, выведя команду «Барселона» вперёд. Впрочем, уже через три минуты после этого точный удар Тома Лемара принес «Жироне» ответный гол, сравнявший счёт. Наконец, на 87-й минуте Фран Бельтран отличился забитым голом, который оказался решающим и подарил победу хозяевам.

Дополнительные эмоции добавил эпизод на 90+9-й минуте, когда у игроков «Жироны» возникла конфликтная ситуация с участием Хоэля Роки и Акселя Витселя. В результате нарушений на поле защитник хозяев получил красную карточку за грубую игру и провокацию, что спровоцировало Ямаля на драку.

После этой победы «Жирона» с 29 очками поднялась на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги, тогда как «Барселона» с 58 пунктами удерживает прочные позиции на втором месте.

В ближайших матчах команды имеют разные планы: 23 февраля «Жирона» отправится в гости к «Алавесу», а «Барселона» 22 февраля сыграет дома против «Леванте».