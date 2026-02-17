ФИФА выражает тревогу из-за низкого интереса к чемпионату мира 2026 года

Дата публикации: 17-02-2026 02:06

ФИФА выражает значительную обеспокоенность по поводу недостаточного интереса к предстоящему чемпионату мира по футболу 2026 года. Организация затрудняется объяснить причины низкого ажиотажа вокруг турнира, несмотря на то, что это будет первый чемпионат мира с расширенным составом — участие примут 48 команд, как сообщает The Touchline в социальной сети Х.

На сегодняшний день остаётся большое количество непроданных билетов, что вызывает серьёзные вопросы у руководства ФИФА. До начала турнира осталось всего четыре месяца, однако масштаб и статус события не совпадают с ожидаемым уровнем заинтересованности со стороны болельщиков и зрителей.

Мировое первенство 2026 года пройдёт сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике — и будет длиться с 11 июня по 19 июля. Этот масштабный футбольный форум должен был привлечь огромное внимание, однако текущая ситуация ставит под сомнение популярность и востребованность турнира.

Эксперты предполагают, что одна из причин низкого спроса может быть связана с глобальными экономическими проблемами и изменением интересов фанатов в связи с новыми форматами соревнований. Также возможно, что публика устала от частых международных мероприятий, что влияет на общий энтузиазм.

ФИФА планирует провести дополнительные маркетинговые и информационные кампании, чтобы повысить интерес к чемпионату и привлечь как можно больше зрителей. Организаторы надеются, что уникальное сочетание стран-хозяек и расширенный формат турнира всё же поможет вдохнуть новую жизнь в массовое внимание к главному футбольному событию ближайших лет.