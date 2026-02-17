01:14 ()
Германия - Франция 17 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-02-2026 13:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
17 Февраля 2026 года в 14:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Квалификация
Германия
Франция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Франция, которое состоится 17 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Франция
Главные тренеры
Германия Харольд Крайс
Франция Йорик Трей
История личных встреч
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Франция3 : 6Германия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия5 : 0Франция
16.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Франция2 : 3Германия
14.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Германия4 : 1Франция
07.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 1-й тур Франция3 : 2 БГермания
02.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 1-й тур Франция1 : 2Германия
14.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 7-й тур Франция2 : 3 ОТГермания
28.04.2009 ЧМ-2009 Группа B. 3-й тур Франция2 : 1Германия
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 5 : 1Германия
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C Германия3 : 4
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C Германия3 : 1
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа B Германия1 : 2 Б
19.05.2025 ЧМ-2025 Группа B Германия0 : 5
15.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 10 : 2Франция
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Франция3 : 6
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 4 : 0Франция
19.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Франция1 : 3
17.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Франция0 : 4
Турнирная таблица
Квалификация
Швейцария
Италия
17.02
Германия
Франция
17.02
Чехия
Дания
17.02
Швеция
Латвия
17.02
1/4 финала
Словакия
QP2
18.02
Канада
QP4
18.02
Финляндия
QP1
18.02
США
QP3
18.02
1/2 финала
20.02
20.02
За 3-е место
21.02
Финал
22.02

Отзывы и комментарии к матчу

