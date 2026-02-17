«Атлетико» готов продлить контракт Симеоне при условии завоевания трофеев в сезоне

Дата публикации: 17-02-2026 16:23

Если тренер Диего Симеоне сумеет завоевать Кубок Испании или любой другой значимый трофей в текущем сезоне, мадридский клуб «Атлетико» намерен предложить ему продление контракта, которое будет крайне выгодным и от которого будет сложно отказаться. На данный момент действующее соглашение Симеоне с клубом рассчитано до лета 2027 года. Об этом сообщает издание The Touchline в социальной сети X.

В руководстве «Атлетико» убеждены, что благодаря новым приобретениям, сделанным этим сезоном, у Симеоне сложилась реальная перспектива сформировать боеспособный и конкурентоспособный состав. Такой состав сможет бороться за титул победителя Лиги чемпионов УЕФА уже в ближайшие один-два года, и тем самым поднять клуб на новый уровень.

12 февраля «Атлетико» уверенно одержал победу в первом полуфинальном матче Кубка Испании, разгромив «Барселону» со счетом 4:0. В текущем сезоне регулярный этап Лиги чемпионов команда завершила на 14-м месте, поэтому теперь футболистов ждут стыковые матчи с «Брюгге», которые определят, сможет ли «Атлетико» продолжить борьбу в следующем раунде престижного турнира.