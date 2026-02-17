Стало известно, при каких условиях Неймар попадёт на чемпионат мира 2026 года

Дата публикации: 17-02-2026 16:20

По данным, полученным от источников внутри Бразильской федерации футбола и опубликованным на UOL, главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти намерен вызывать Неймара в национальную команду лишь при условии его отличной физической формы и полной готовности к большим нагрузкам.

Отмечается, что ключевым критерием для вызова станет именно текущая спортивная форма футболиста. Анчелотти планирует ориентироваться исключительно на объективные показатели его готовности, ведь, как утверждают источники, у тренера отсутствует особая личная симпатия к Неймару — поэтому все решения будут приниматься с учётом только профессиональных факторов и обстановки в команде.

Следует напомнить, что грядущим летом сборная Бразилии примет участие в чемпионате мира 2026 года. Недавно Неймар впервые в текущем году вышел на поле за «Сантос» после перенесённой травмы и оформил результативную передачу, что может повлиять на его шансы попасть в заявку национальной сборной.

Таким образом, всё будет зависеть от того, сможет ли звезда показать стабильность и бодрость в играх за клуб, что станет основным аргументом для тренера при выборе состава на столь важный турнир.