Осимхен прокомментировал разногласия с «Наполи» и свой уход из команды

Дата публикации: 17-02-2026 16:24

Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен рассказал о конфликте с «Наполи» и своем переходе в новый клуб. Отношения между игроком и предыдущим клубом резко испортились после появления в соцсетях шуточного видео, в котором футболист был показан в виде кокоса — образ, который многие восприняли как насмешку и неуважение.

«Никто публично так и не извинился за этот инцидент. По ходу дела пошли слухи, что я якобы опоздал на тренировку или спорил с партнерами по команде, но это абсолютно не соответствует действительности. Мне действительно жаль фанатов, однако я их понимаю и уважаю — они всегда преданно поддерживают клуб. Для них «Наполи» стоит на первом месте.

Между мной и клубом была договорённость, что я могу покинуть команду следующим летом, однако другая сторона не выполнила свои обещания до конца. Меня пытались отправить играть в совершенно неподходящие места, обращаясь со мной как с собакой — «иди сюда», «иди туда», «сделай это», «сделай то». Я усердно работал для развития своей карьеры и не мог смириться с подобным отношением. Я не буратино», — заявил Осимхен в интервью La Gazzetta dello Sport.

31 июля 2025 года «Галатасарай» официально объявил о приобретении Виктора Осимхена у «Наполи». Форвард подписал с турецким клубом контракт сроком на четыре года. Сумма трансфера составила €75 миллионов, что стало рекордной сделкой в истории турецкой Суперлиги.

Таким образом, этот переход стал важным этапом в карьере Осимхена, позволив ему начать новый этап в одной из самых амбициозных команд Турции. Фанаты «Галатасарая» надеются, что Виктор оправдает ожидания и поможет клубу добиться значимых успехов на международной арене и в национальном чемпионате. Сам футболист, в свою очередь, выразил желание сосредоточиться на игре и забыть о прошлых конфликтных моментах, чтобы показать свой лучший футбол и продолжить развитие как один из лучших нападающих современности.