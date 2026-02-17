«Манчестер Юнайтед» нацелен на приобретение игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге

Дата публикации: 17-02-2026 16:25

В «Манчестер Юнайтед» определились с планом на летнее трансферное окно. Руководство клуба намерено сосредоточиться на приобретении футболистов с опытом игры в английской Премьер-лиге, которые уже доказали свою эффективность на высоком уровне. В качестве удачных примеров уже приведены нападающие Брайан Мбемо и Матеус Кунья, чей переход в клуб состоялся после успешных выступлений в «Брентфорде» и «Вулверхэмптоне» соответственно. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети Х.

Форвард Брайан Мбемо официально перешёл из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» 21 июля 2025 года. Матеус Кунья стал игроком «Юнайтед» чуть раньше — 12 июня 2025 года, а стоимость его перехода составила £62,5 млн (€74 млн). Эти подписания получили широкое одобрение со стороны как болельщиков, так и экспертов, так как игроки успели показать себя с лучшей стороны в английском чемпионате.

По итогам 26 туров Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице, набрав 45 очков. Команда под руководством тренера Майкла Кэррика готовится к предстоящему выездному матчу против «Эвертона», который состоится 23 февраля. Этот поединок станет важным испытанием для «Юнайтед» в борьбе за высокое место в чемпионате.

Таким образом, стратегия клуба на ближайшее трансферное окно направлена на укрепление состава опытными игроками, способными сразу же влиять на результат, что должно помочь «Манчестер Юнайтед» улучшить свои позиции в АПЛ и успешно выступить в европейских турнирах. Клуб рассчитывает, что новый подход позволит сохранить стабильность и добиться значимых побед в сезоне.