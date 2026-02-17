«Арсенал» намерен приобрести вингера «Атлетика» за €100 млн

Дата публикации: 17-02-2026 16:22

Лондонский клуб "Арсенал" проявляет серьёзный интерес к 23-летнему испанскому вингеру "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямсу. Как сообщает TEAMTalk, футболист рассматривает вариант смены клуба, поскольку ощущает неудовлетворённость своим положением в команде и стремится к новым вызовам для дальнейшего развития карьеры.

"Арсенал" уже вступил в переговоры с агентами Нико Уильямса и планирует в ближайшее время сделать официальное предложение в преддверии летнего трансферного окна. В "Атлетике" понимают, что удержать игрока будет сложно, учитывая его желание прогрессировать и искать более комфортные условия для игры.

Руководство баскского клуба готово отпустить своего вингера, однако только при условии получения трансферной суммы не менее 100 миллионов евро. Несмотря на такую высокую цену, источники утверждают, что "Арсенал" не намерен отступать и ведёт активную работу над трансфером.

В текущем сезоне Нико Уильямс провёл за "Атлетик" 26 матчей, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. В данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 28 очков, что оставляет клуб в шаге от зоны еврокубков.

Для "Арсенала" приобретение такого перспективного и уже зарекомендовавшего себя игрока могло бы стать важным шагом в обновлении состава и усилении атакующего потенциала команды в предстоящих сезонах.