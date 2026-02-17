Названы сроки возвращения Джуда Беллингема в строй

Дата публикации: 17-02-2026 16:21

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем восстановится после травмы задней поверхности бедра примерно за шесть-семь недель. По последним сведениям, его повреждение оказалось серьезнее, чем предполагалось вначале. Как сообщает издание The Athletic, футболист получил травму 1 февраля во время матча с "Райо Вальекано" и был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте встречи.

Джуд перешёл в "Реал" из дортмундской "Боруссии" летом 2023 года. В сезоне 2025/2026 английский хавбек сыграл за "сливочных" 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до июня 2029 года, а его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 160 миллионов евро.

Восстановление Беллингема имеет большое значение для "Реала", учитывая его ключевую роль в центре поля. Выход на поле после травмы позволит команде укрепить позицию в чемпионате и успешно выступать в других турнирах. Тренерский штаб тщательно следит за процессом реабилитации полузащитника и рассчитывает на его скорейшее возвращение в строй. Следующие недели станут решающими для успешного восстановления спортсмена и дальнейших выступлений на высоком уровне.