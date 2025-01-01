Арсенал - Динамо Загреб 22 Января прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
22 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Динамо З, которое состоится 22 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Динамо З
Загреб, Хорватия
|22
|вр
|Давид Райя
|3
|зщ
|Киран Тирни
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|17
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|19
|пз
|Леандро Троссард
|30
|нп
|Рахим Стерлинг
|29
|нп
|Кай Хаверц
|33
|вр
|Иван Невистич
|28
|зщ
|Кевин Теофиль-Катерин
|13
|зщ
|Сами Ммаэ
|22
|зщ
|Стефан Ристовски
|18
|зщ
|Ронаэль Пьер-Габриэль
|5
|пз
|Ариян Адеми
|7
|пз
|Лука Стойкович
|10
|пз
|Мартин Батурина
|19
|нп
|Хуан Кордоба
|20
|нп
|Марко Пьяца
|17
|нп
|Сандро Куленович
Главные тренеры
|Микель Артета
|Ненад Бьелица
|Фабио Каннаваро
История личных встреч
|24.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|3 : 0
|16.09.2015
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|2 : 1
|23.08.2006
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|08.08.2006
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|07.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Хорватия — Первая лига
|18-й тур
|3 : 2
|14.12.2024
|Хорватия — Первая лига
|17-й тур
|3 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|06.12.2024
|Хорватия — Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Хорватия — Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Динамо» (Загреб). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Барселона
|6
|15
| 3
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|7
|13
| 8
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 9
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Лилль
|6
|13
| 11
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|12
| 12
Плей-офф
|Бавария
|6
|12
| 13
Плей-офф
|Атлетико М
|6
|12
| 14
Плей-офф
|Милан
|6
|12
| 15
Плей-офф
|Ювентус
|6
|11
| 16
Плей-офф
|Бенфика
|6
|10
| 17
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 18
Плей-офф
|Фейеноорд
|6
|10
| 19
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 21
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 22
Плей-офф
|Манчестер Сити
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 24
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
|25
|ПСЖ
|6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|7
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|6
|4
|29
|Жирона
|6
|3
|30
|Црвена Звезда
|6
|3
|31
|Штурм
|7
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|6
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|6
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0