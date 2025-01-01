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Арсенал - Динамо Загреб 22 Января прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
22 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Арсенал
Динамо З

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Динамо З, которое состоится 22 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Динамо З
Загреб, Хорватия
22 Испания вр Давид Райя
3 Шотландия зщ Киран Тирни
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
15 Польша зщ Якуб Кивёр
17 Украина пз Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
20 Италия пз Жоржиньо
41 Англия пз Деклан Райс
19 Бельгия пз Леандро Троссард
30 Англия нп Рахим Стерлинг
29 Германия нп Кай Хаверц
33 Хорватия вр Иван Невистич
28 Мартиника зщ Кевин Теофиль-Катерин
13 Марокко зщ Сами Ммаэ
22 Северная Македония зщ Стефан Ристовски
18 Франция зщ Ронаэль Пьер-Габриэль
5 Северная Македония пз Ариян Адеми
7 Хорватия пз Лука Стойкович
10 Хорватия пз Мартин Батурина
19 Колумбия нп Хуан Кордоба
20 Хорватия нп Марко Пьяца
17 Хорватия нп Сандро Куленович
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Хорватия Ненад Бьелица
Италия Фабио Каннаваро
История личных встреч
24.11.2015 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур Арсенал3 : 0Динамо З
16.09.2015 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур Динамо З2 : 1Арсенал
23.08.2006 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Арсенал2 : 1Динамо З
08.08.2006 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо З0 : 3Арсенал
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Арсенал2 : 2
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Арсенал2 : 1
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Арсенал1 : 1 3 : 5
07.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Арсенал0 : 2
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Арсенал
22.12.2024 Хорватия — Первая лига 18-й тур Динамо З3 : 2
14.12.2024 Хорватия — Первая лига 17-й тур 3 : 1Динамо З
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Динамо З0 : 0
06.12.2024 Хорватия — Первая лига 16-й тур Динамо З1 : 1
01.12.2024 Хорватия — Первая лига 15-й тур 1 : 0Динамо З
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Динамо» (Загреб). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Аталанта714
4
1/8 финала
Арсенал613
5
1/8 финала
Байер613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Астон Вилла713
8
1/8 финала
Брест613
9
Плей-офф
Монако713
10
Плей-офф
Лилль613
11
Плей-офф
Боруссия Д612
12
Плей-офф
Бавария612
13
Плей-офф
Атлетико М612
14
Плей-офф
Милан612
15
Плей-офф
Ювентус611
16
Плей-офф
Бенфика610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Жирона63
30 Црвена Звезда63
31 Штурм73
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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