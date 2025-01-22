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Спарта - Интер 22 Января прямая трансляция

Стадион: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия), вместимость: 20854
22 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Спарта П
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Интер М, которое состоится 22 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Интер М
Милан, Италия
1 Дания вр Петер Виндаль-Йенсен
41 Чехия зщ Мартин Витик
27 Чехия зщ Филип Панак
30 Чехия зщ Ярослав Зелены
28 Чехия пз Томаш Виснер
20 Албания пз Казим Лячи
6 Финляндия пз Каан Кайринен
32 Чехия пз Матей Ринеш
14 Сербия нп Велько Бирманчевич
7 Нигерия нп Виктор Олатунджи
10 Косово нп Альбион Рахмани
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
2 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
21 Албания пз Кристьян Аслани
7 Польша пз Пётр Зелиньски
32 Италия пз Федерико Димарко
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
Главные тренеры
Дания Ларс Фриис
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
08.12.2016 Лига Европы Группа K. 6-й тур Интер М2 : 1Спарта П
29.09.2016 Лига Европы Группа K. 2-й тур Спарта П3 : 1Интер М
15.12.2024 Чехия — Высшая лига 19-й тур Спарта П2 : 1
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 4 : 2Спарта П
07.12.2024 Чехия — Высшая лига 18-й тур Спарта П1 : 0
03.12.2024 Чехия — Высшая лига 8-й тур Спарта П4 : 1
30.11.2024 Чехия — Высшая лига 17-й тур 1 : 1Спарта П
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Интер М3 : 1
15.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Интер М2 : 2
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 0 : 1Интер М
06.01.2025 Суперкубок Италии Финал Интер М2 : 3
02.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Интер М2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Аталанта714
4
1/8 финала
Арсенал613
5
1/8 финала
Байер613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Астон Вилла713
8
1/8 финала
Брест613
9
Плей-офф
Монако713
10
Плей-офф
Лилль613
11
Плей-офф
Боруссия Д612
12
Плей-офф
Бавария612
13
Плей-офф
Атлетико М612
14
Плей-офф
Милан612
15
Плей-офф
Ювентус611
16
Плей-офф
Бенфика610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Жирона63
30 Црвена Звезда63
31 Штурм73
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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