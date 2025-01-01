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Лас-Пальмас - Осасуна 24 Января прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
24 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Лас-Пальмас
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Осасуна, которое состоится 24 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Осасуна
Памплона
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
4 Испания зщ Алекс Суарес
28 Испания зщ Хуанма Эрсог
15 Шотландия зщ Скотт Маккенна
3 Испания зщ Мика Мармоль
5 Испания пз Хавьер Муньос
29 Португалия пз Дариу Эсугу
20 Испания пз Кирьян Родригес
10 Испания пз Альберто Молейро
19 Испания нп Сандро Рамирес
37 Португалия нп Фабиу Силва
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
24 Испания зщ Алехандро Катена
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
3 Испания зщ Хуан Крус
14 Испания пз Рубен Гарсия
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
10 Испания пз Аймар Орос
9 Испания нп Рауль
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Испания Луис Мигель Каррион
Испания Диего Пенас Мартинес
Испания Висенте Морено
История личных встреч
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Осасуна2 : 1Лас-Пальмас
25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Лас-Пальмас1 : 1Осасуна
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Осасуна1 : 1Лас-Пальмас
25.05.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Осасуна2 : 0Лас-Пальмас
12.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Лас-Пальмас4 : 1Осасуна
05.03.2017 Испания - Примера 26-й тур Лас-Пальмас5 : 2Осасуна
01.10.2016 Испания - Примера 7-й тур Осасуна2 : 2Лас-Пальмас
19.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Осасуна1 : 2Лас-Пальмас
21.12.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Лас-Пальмас1 : 2Осасуна
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 4 : 1Лас-Пальмас
12.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Лас-Пальмас1 : 2
05.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 4 : 0Лас-Пальмас
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Лас-Пальмас1 : 0
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 0 : 0Лас-Пальмас
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Осасуна1 : 1
16.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала 2 : 3Осасуна
12.01.2025 Испания — Примера 19-й тур 1 : 0Осасуна
04.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 1 : 2Осасуна
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Осасуна1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2046
2
Лига чемпионов
Атлетико М2044
3
Лига чемпионов
Барселона2039
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2039
5
Лига Европы
Вильярреал2033
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2030
7 Реал Сосьедад2028
8 Жирона2028
9 Райо Вальекано2026
10 Севилья2026
11 Осасуна2026
12 Бетис2025
13 Сельта2024
14 Леганес2022
15 Лас-Пальмас2022
16 Хетафе2020
17 Алавес2020
18
Зона вылета
Эспаньол2019
19
Зона вылета
Валенсия2016
20
Зона вылета
Вальядолид2015

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