Лас-Пальмас - Осасуна 24 Января прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
24 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Осасуна, которое состоится 24 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|28
|зщ
|Хуанма Эрсог
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|37
|нп
|Фабиу Силва
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|9
|нп
|Рауль
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
|Висенте Морено
История личных встреч
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|25.05.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 0
|12.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|4 : 1
|05.03.2017
|Испания - Примера
|26-й тур
|5 : 2
|01.10.2016
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|19.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 2
|21.12.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 1
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|4 : 0
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 2
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|46
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|20
|44
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|20
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|20
|30
|7
|Реал Сосьедад
|20
|28
|8
|Жирона
|20
|28
|9
|Райо Вальекано
|20
|26
|10
|Севилья
|20
|26
|11
|Осасуна
|20
|26
|12
|Бетис
|20
|25
|13
|Сельта
|20
|24
|14
|Леганес
|20
|22
|15
|Лас-Пальмас
|20
|22
|16
|Хетафе
|20
|20
|17
|Алавес
|20
|20
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|20
|19
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|20
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|20
|15