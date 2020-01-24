Торино - Кальяри 24 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
24 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Кальяри, которое состоится 24 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Кальяри
Кальяри
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|61
|пз
|Адриен Тамез
|10
|пз
|Никола Влашич
|7
|нп
|Янн Карамо
|18
|нп
|Че Адамс
|25
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|19
|пз
|Надир Цортеа
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|97
|нп
|Маттиа Феличи
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Давиде Никола
История личных встреч
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|26.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|06.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|19.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|27.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 2
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|47
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|21
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|20
|33
|7
|Фиорентина
|20
|33
|8
|Милан
|20
|31
|9
|Рома
|21
|27
|10
|Удинезе
|21
|26
|11
|Торино
|21
|23
|12
|Дженоа
|21
|23
|13
|Комо
|21
|22
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|Лечче
|21
|20
|16
|Парма
|21
|20
|17
|Эмполи
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Верона
|21
|19
| 19
Зона вылета
|Венеция
|21
|15
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13