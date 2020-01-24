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Торино - Кальяри 24 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
24 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Торино
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Кальяри, которое состоится 24 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Кальяри
Кальяри
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
27 Косово зщ Мергим Войвода
13 Чили зщ Гильермо Марипан
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
5 Марокко зщ Адам Масина
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
28 Италия пз Самуэле Риччи
61 Франция пз Адриен Тамез
10 Хорватия пз Никола Влашич
7 Франция нп Янн Карамо
18 Шотландия нп Че Адамс
25 Италия вр Элия Каприле
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
33 Словакия зщ Адам Оберт
29 Конго пз Энтони Макумбу
8 Франция пз Мишель Ндари Адопо
19 Италия пз Надир Цортеа
70 Италия пз Джанлука Гаэтано
97 Италия нп Маттиа Феличи
91 Италия нп Роберто Пикколи
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
Италия Давиде Никола
История личных встреч
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Кальяри3 : 2Торино
26.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Кальяри1 : 2Торино
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Торино0 : 0Кальяри
27.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Торино1 : 2Кальяри
06.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Кальяри1 : 1Торино
19.02.2021 Италия - Серия А 23-й тур Кальяри0 : 1Торино
18.10.2020 Италия - Серия А 4-й тур Торино2 : 3Кальяри
27.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Кальяри4 : 2Торино
27.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур Торино1 : 1Кальяри
14.04.2019 Италия - Серия А 32-й тур Торино1 : 1Кальяри
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 1Торино
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Торино1 : 1
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Торино0 : 0
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 2 : 2Торино
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Торино0 : 2
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Кальяри4 : 1
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 1Кальяри
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 2Кальяри
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Кальяри0 : 3
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 2 : 1Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2150
2
Лига чемпионов
Интер М2047
3
Лига чемпионов
Аталанта2143
4
Лига чемпионов
Лацио2139
5
Лига Европы
Ювентус2137
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2033
7 Фиорентина2033
8 Милан2031
9 Рома2127
10 Удинезе2126
11 Торино2123
12 Дженоа2123
13 Комо2122
14 Кальяри2121
15 Лечче2120
16 Парма2120
17 Эмполи2120
18
Зона вылета
Верона2119
19
Зона вылета
Венеция2115
20
Зона вылета
Монца2113

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