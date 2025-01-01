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Хераклес - Утрехт 24 Января прямая трансляция

Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
24 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Хераклес
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Утрехт, которое состоится 24 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Утрехт
Утрехт
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
24 Словакия зщ Иван Месик
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
32 Нидерланды зщ Сем Схеперман
3 Германия пз Jannes Wieckhoff
14 Бельгия пз Брайан Де Кеерсмакер
17 Нидерланды пз Томас Брунс
8 Германия пз Марио Энгельс
29 Израиль нп Суф Подгоряну
9 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
14 Ирак пз Зидан Икбаль
21 США пз Пакстен Ааронсон
18 Нидерланды пз Йенс Торнстра
26 Нидерланды нп Милиано Йонатанс
20 Франция нп Йоанн Катлин
91 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
08.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Утрехт1 : 0Хераклес
23.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Утрехт1 : 0Хераклес
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Хераклес1 : 3Утрехт
11.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Хераклес1 : 0Утрехт
28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Утрехт1 : 0Хераклес
16.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Утрехт2 : 0Хераклес
01.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Хераклес4 : 1Утрехт
15.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Хераклес1 : 3Утрехт
21.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала Утрехт3 : 0Хераклес
18.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала Хераклес0 : 2Утрехт
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 0 : 2Хераклес
16.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8. 1-й тур 0 : 2Хераклес
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Хераклес1 : 1
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Хераклес1 : 0 ДВ
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 5 : 2Хераклес
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Утрехт0 : 0
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8. 1-й тур 1 : 2Утрехт
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 1 : 2Утрехт
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Утрехт2 : 5
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 0 : 8Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1946
2
Лига чемпионов
Аякс1945
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1940
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1936
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1934
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1934
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1931
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1925
9 НАК Бреда1925
10 Херенвен1924
11 НЕК Неймеген1923
12 Виллем II1923
13 ПЕК Зволле1920
14 Хераклес1818
15 Гронинген1817
16
Стыковая зона
Спарта1914
17
Зона вылета
Алмере Сити1910
18
Зона вылета
Валвейк198

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