Хераклес - Утрехт 24 Января прямая трансляция
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
24 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Утрехт, которое состоится 24 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Утрехт
Утрехт
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|39
|зщ
|Матс Ротс
|32
|зщ
|Сем Схеперман
|3
|пз
|Jannes Wieckhoff
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|17
|пз
|Томас Брунс
|8
|пз
|Марио Энгельс
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|14
|пз
|Зидан Икбаль
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|26
|нп
|Милиано Йонатанс
|20
|нп
|Йоанн Катлин
|91
|нп
|Себастьен Аллер
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
|Рон Янс
История личных встреч
|08.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|23.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 3
|11.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 0
|16.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 0
|01.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 1
|15.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 3
|21.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
|3 : 0
|18.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
|0 : 2
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|16.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8. 1-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 1
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|5 : 2
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 0
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8. 1-й тур
|1 : 2
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 5
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 8
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|19
|40
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|19
|36
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|19
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|19
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|19
|25
|9
|НАК Бреда
|19
|25
|10
|Херенвен
|19
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|23
|12
|Виллем II
|19
|23
|13
|ПЕК Зволле
|19
|20
|14
|Хераклес
|18
|18
|15
|Гронинген
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|19
|10
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|19
|8