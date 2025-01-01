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Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 24 Января прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
24 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн, которое состоится 24 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
История личных встреч
09.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Кайзерслаутерн2 : 2Гройтер Фюрт
12.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Кайзерслаутерн
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Кайзерслаутерн0 : 2Гройтер Фюрт
25.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Кайзерслаутерн3 : 1Гройтер Фюрт
21.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт1 : 3Кайзерслаутерн
10.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Кайзерслаутерн
29.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Кайзерслаутерн3 : 0Гройтер Фюрт
08.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Кайзерслаутерн2 : 0Гройтер Фюрт
29.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Гройтер Фюрт0 : 1Кайзерслаутерн
08.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Кайзерслаутерн3 : 1Гройтер Фюрт
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 5 : 0Гройтер Фюрт
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Гройтер Фюрт1 : 0
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Гройтер Фюрт2 : 1
01.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 1 : 1Гройтер Фюрт
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Кайзерслаутерн2 : 1
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Кайзерслаутерн0 : 1
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 5 : 1Кайзерслаутерн
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Кайзерслаутерн3 : 1
29.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 3Кайзерслаутерн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург1831
2
Повышение
Магдебург1831
3
Плей-офф за повышение
Кёльн1831
4 Ганновер-961830
5 Кайзерслаутерн1829
6 Карлсруэ1829
7 Эльверсберг1828
8 Падерборн 071828
9 Фортуна1827
10 Дармштадт 981825
11 Нюрнберг1825
12 Герта1825
13 Шальке-041821
14 Гройтер Фюрт1820
15 Пройссен Мюнстер1819
16
Стыковая зона
Ульм 18461814
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1814
18
Зона вылета
Ян1811

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