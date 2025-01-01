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Саутгемптон - Ньюкасл Юнайтед 25 Января прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Англия вр Алекс Маккарти
14 Англия зщ Джеймс Бри
35 Польша зщ Ян Беднарек
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
3 Ирландия зщ Райан Мэннинг
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
26 Франция пз Лесли Угочукву
7 Нигерия пз Джо Арибо
32 Нигерия нп Пол Онуачу
9 Англия нп Адам Армстронг
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Англия Эдди Хау
История личных встреч
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Саутгемптон
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Саутгемптон
31.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Ньюкасл Юнайтед2 : 1Саутгемптон
24.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Саутгемптон0 : 1Ньюкасл Юнайтед
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Саутгемптон1 : 4Ньюкасл Юнайтед
10.03.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Саутгемптон1 : 2Ньюкасл Юнайтед
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Саутгемптон
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 2Саутгемптон
06.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Саутгемптон2 : 0Ньюкасл Юнайтед
07.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Саутгемптон0 : 1Ньюкасл Юнайтед
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 3 : 2Саутгемптон
16.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 3 : 1Саутгемптон
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Саутгемптон3 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Саутгемптон0 : 5
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Саутгемптон
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 4
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед3 : 1
07.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч 0 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 2Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2150
2
Лига чемпионов
Арсенал2244
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2244
4
Лига чемпионов
Челси2240
5
Лига Европы
Манчестер Сити2238
6 Ньюкасл Юнайтед2238
7 Борнмут2237
8 Астон Вилла2236
9 Брайтон энд Хоув Альбион2234
10 Фулхэм2233
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2226
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2224
16 Эвертон2120
17 Вулверхэмптон2216
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2216
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон226

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