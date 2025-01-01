Саутгемптон - Ньюкасл Юнайтед 25 Января прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|14
|зщ
|Джеймс Бри
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|7
|пз
|Джо Арибо
|32
|нп
|Пол Онуачу
|9
|нп
|Адам Армстронг
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Эдди Хау
История личных встреч
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|31.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|24.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
|10.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 2
|06.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 5
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 1
|07.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|22
|44
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|22
|44
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|22
|38
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|38
|7
|Борнмут
|22
|37
|8
|Астон Вилла
|22
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|34
|10
|Фулхэм
|22
|33
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|22
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|24
|16
|Эвертон
|21
|20
|17
|Вулверхэмптон
|22
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|22
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|22
|6