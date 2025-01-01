Борнмут - Ноттингем Форест 25 Января прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ноттингем Форест, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ноттингем Форест
Ноттингем
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|11
|нп
|Данго Уаттара
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|22
|пз
|Райан Йейтс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|16
|пз
|Николас Домингес
|21
|нп
|Энтони Эланга
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 3
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 3
|03.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 0
|14.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|13.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 0
|24.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|25.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|5 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 0
|06.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|22
|44
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|22
|44
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|22
|38
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|38
|7
|Борнмут
|22
|37
|8
|Астон Вилла
|22
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|34
|10
|Фулхэм
|22
|33
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|22
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|24
|16
|Эвертон
|21
|20
|17
|Вулверхэмптон
|22
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|22
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|22
|6