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Борнмут - Ноттингем Форест 25 Января прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Борнмут
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ноттингем Форест, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ноттингем Форест
Ноттингем
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
27 Украина зщ Илья Забарный
2 Нидерланды зщ Деан Хёйсен
3 Венгрия зщ Милош Керкез
4 Англия пз Льюис Кук
10 Шотландия пз Райан Кристи
12 США пз Тайлер Адамс
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
24 Гана нп Антуан Семеньо
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
22 Англия пз Райан Йейтс
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
16 Аргентина пз Николас Домингес
21 Швеция нп Энтони Эланга
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ноттингем Форест1 : 1Борнмут
04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Борнмут1 : 1Ноттингем Форест
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест2 : 3Борнмут
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Борнмут1 : 1Ноттингем Форест
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест2 : 3Борнмут
03.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Борнмут1 : 0Ноттингем Форест
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Ноттингем Форест1 : 2Борнмут
13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Ноттингем Форест0 : 0Борнмут
24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Борнмут2 : 0Ноттингем Форест
25.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Ноттингем Форест2 : 1Борнмут
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 1 : 4Борнмут
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 2 : 2Борнмут
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Борнмут5 : 1
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Борнмут1 : 0
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Борнмут
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Ноттингем Форест3 : 2
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ноттингем Форест1 : 1
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Ноттингем Форест2 : 0
06.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 0 : 3Ноттингем Форест
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2150
2
Лига чемпионов
Арсенал2244
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2244
4
Лига чемпионов
Челси2240
5
Лига Европы
Манчестер Сити2238
6 Ньюкасл Юнайтед2238
7 Борнмут2237
8 Астон Вилла2236
9 Брайтон энд Хоув Альбион2234
10 Фулхэм2233
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2226
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2224
16 Эвертон2120
17 Вулверхэмптон2216
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2216
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон226

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