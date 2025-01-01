Атлетико М - Вильярреал 25 Января прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
25 Января 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Вильярреал, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|16
|зщ
|Науэль Молина
|23
|зщ
|Рейнилду Мандава
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Пабло Барриос
|4
|пз
|Конор Галлахер
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Луис Жуниор
|17
|зщ
|Кико Фемения
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|7
|нп
|Херар Морено
|15
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|01.04.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|29.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 2
|28.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 2
|03.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 4
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|20.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 0
|13.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 5
|18.12.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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РеалПриветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Атлетико» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|46
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|20
|44
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|20
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|20
|30
|7
|Реал Сосьедад
|20
|28
|8
|Жирона
|20
|28
|9
|Райо Вальекано
|20
|26
|10
|Севилья
|20
|26
|11
|Осасуна
|20
|26
|12
|Бетис
|20
|25
|13
|Сельта
|20
|24
|14
|Леганес
|20
|22
|15
|Лас-Пальмас
|20
|22
|16
|Хетафе
|20
|20
|17
|Алавес
|20
|20
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|20
|19
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|20
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|20
|15