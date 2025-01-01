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Атлетико М - Вильярреал 25 Января прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
25 Января 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Атлетико М
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Вильярреал, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
24ИспаниязщРобен Ле Норман
16АргентиназщНауэль Молина
23МозамбикзщРейнилду Мандава
5АргентинапзРодриго Де Пауль
8ИспанияпзПабло Барриос
4АнглияпзКонор Галлахер
22АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
1БразилияврЛуис Жуниор
17ИспаниязщКико Фемения
8АргентиназщХуан Фойт
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
23ИспаниязщСерхи Кардона
18СенегалпзПап Гейе
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспаниянпЙереми Пино
7ИспаниянпХерар Морено
15ФранциянпТьерно Барри
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
19.08.2024Испания — Примера1-й турВильярреал2 : 2Атлетико М
01.04.2024Испания - Примера30-й турВильярреал1 : 2Атлетико М
12.11.2023Испания - Примера13-й турАтлетико М3 : 1Вильярреал
04.06.2023Испания - Примера38-й турВильярреал2 : 2Атлетико М
21.08.2022Испания - Примера2-й турАтлетико М0 : 2Вильярреал
09.01.2022Испания - Примера20-й турВильярреал2 : 2Атлетико М
29.08.2021Испания - Примера3-й турАтлетико М2 : 2Вильярреал
28.02.2021Испания - Примера25-й турВильярреал0 : 2Атлетико М
03.10.2020Испания - Примера5-й турАтлетико М0 : 0Вильярреал
23.02.2020Испания - Примера25-й турАтлетико М3 : 1Вильярреал
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турАтлетико М2 : 1
18.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 0Атлетико М
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала0 : 4Атлетико М
12.01.2025Испания — Примера19-й турАтлетико М1 : 0
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 1Атлетико М
20.01.2025Испания — Примера20-й турВильярреал4 : 0
13.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 0Вильярреал
22.12.2024Испания — Примера18-й тур2 : 5Вильярреал
18.12.2024Испания — Примера12-й турВильярреал1 : 1
15.12.2024Испания — Примера17-й турВильярреал1 : 2
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РеалПриветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Атлетико» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2046
2
Лига чемпионов
Атлетико М2044
3
Лига чемпионов
Барселона2039
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2039
5
Лига Европы
Вильярреал2033
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2030
7 Реал Сосьедад2028
8 Жирона2028
9 Райо Вальекано2026
10 Севилья2026
11 Осасуна2026
12 Бетис2025
13 Сельта2024
14 Леганес2022
15 Лас-Пальмас2022
16 Хетафе2020
17 Алавес2020
18
Зона вылета
Эспаньол2019
19
Зона вылета
Валенсия2016
20
Зона вылета
Вальядолид2015

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