ПСЖ - Реймс 25 Января прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
25 Января 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Реймс, которое состоится 25 Января 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Реймс
Реймс
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|10
|пз
|Тедди Теума
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|22
|нп
|Умар Диаките
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Лука Элснер
История личных встреч
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|08.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|4 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 2
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|4 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|22.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 3
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 2
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 4
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Суперкубок Франции 2024
|Финал
|1 : 0
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 1
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 4
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Реймс». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|18
|37
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|18
|32
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|18
|31
| 5
Лига Европы
|Ницца
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|18
|29
|7
|Ланс
|18
|27
|8
|Тулуза
|18
|25
|9
|Брест
|18
|25
|10
|Страсбург
|18
|24
|11
|Осер
|18
|22
|12
|Анже
|18
|22
|13
|Реймс
|18
|21
|14
|Ренн
|18
|17
|15
|Нант
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|18
|17
| 17
Зона вылета
|Гавр
|18
|13
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12