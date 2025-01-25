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ПСЖ - Реймс 25 Января прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
25 Января 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
ПСЖ
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Реймс, которое состоится 25 Января 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Реймс
Реймс
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
94 Франция вр Йеванн Диуф
21 Франция зщ Седрик Кипре
2 Кения зщ Джозеф Окуму
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
23 Португалия пз Аурелиу Бута
6 Франция пз Валентен Атаньяна
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
10 Мальта пз Тедди Теума
7 Япония нп Дзюня Ито
17 Япония нп Кэито Накамура
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Словения Лука Элснер
История личных встреч
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Реймс1 : 1ПСЖ
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур ПСЖ2 : 2Реймс
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Реймс0 : 3ПСЖ
29.01.2023 Франция - Лига 1 20-й тур ПСЖ1 : 1Реймс
08.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Реймс0 : 0ПСЖ
23.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур ПСЖ4 : 0Реймс
29.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Реймс0 : 2ПСЖ
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур ПСЖ4 : 0Реймс
27.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Реймс0 : 2ПСЖ
22.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Реймс0 : 3ПСЖ
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур ПСЖ4 : 2
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 2ПСЖ
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 2 : 4ПСЖ
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур ПСЖ2 : 1
05.01.2025 Суперкубок Франции 2024 Финал ПСЖ1 : 0
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Реймс1 : 1
14.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала Реймс1 : 1 3 : 1
11.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Реймс2 : 4
04.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 3 : 1Реймс
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 3Реймс
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Реймс». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1846
2
Лига чемпионов
Марсель1837
3
Лига чемпионов
Лилль1832
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако1831
5
Лига Европы
Ницца1830
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1829
7 Ланс1827
8 Тулуза1825
9 Брест1825
10 Страсбург1824
11 Осер1822
12 Анже1822
13 Реймс1821
14 Ренн1817
15 Нант1817
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1817
17
Зона вылета
Гавр1813
18
Зона вылета
Монпелье1812

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