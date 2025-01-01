Аугсбург - Хайденхайм 25 Января прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
25 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Хайденхайм, которое состоится 25 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|17
|пз
|Кристиян Якич
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|20
|пз
|Лука Кербер
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|13
|пз
|Франс Кретциг
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|12
|нп
|Буду Зивзивадзе
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Франк Шмидт
История личных встреч
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 3
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|18
|36
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|18
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|18
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|18
|28
|7
|Вольфсбург
|18
|27
|8
|Фрайбург
|18
|27
|9
|Вердер
|18
|26
|10
|Боруссия Д
|18
|25
|11
|Боруссия М
|18
|24
|12
|Аугсбург
|18
|22
|13
|Унион
|18
|19
|14
|Санкт-Паули
|18
|17
|15
|Хоффенхайм
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|18
|11