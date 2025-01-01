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Аугсбург - Хайденхайм 25 Января прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
25 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Аугсбург
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Хайденхайм, которое состоится 25 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1ГерманияврФинн Дамен
5ФранциязщКрислен Матсима
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
11ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
19НигерияпзФрэнк Оньека
17ХорватияпзКристиян Якич
8КосовопзЭльвис Реджбечай
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
9ФранциянпСамуэль Эссенд
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
2ГерманиязщМарнон Буш
20ГерманияпзЛука Кербер
3ГерманияпзЯн Шёппнер
10ГерманияпзПауль Ваннер
13ГерманияпзФранс Кретциг
18ГерманиянпМарвин Пирингер
12ГрузиянпБуду Зивзивадзе
Главные тренеры
ДанияЙесс Торуп
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й турХайденхайм4 : 0Аугсбург
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турАугсбург1 : 0Хайденхайм
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й турХайденхайм2 : 5Аугсбург
19.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур0 : 2Аугсбург
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур0 : 2Аугсбург
12.01.2025Германия — Бундеслига16-й турАугсбург0 : 1
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур5 : 1Аугсбург
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турАугсбург0 : 2
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турХайденхайм0 : 2
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур3 : 3Хайденхайм
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турХайденхайм2 : 0
22.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур2 : 0Хайденхайм
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турХайденхайм1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1845
2
Лига чемпионов
Байер1841
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1836
4
Лига чемпионов
Штутгарт1832
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1831
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1828
7 Вольфсбург1827
8 Фрайбург1827
9 Вердер1826
10 Боруссия Д1825
11 Боруссия М1824
12 Аугсбург1822
13 Унион1819
14 Санкт-Паули1817
15 Хоффенхайм1817
16
Стыковая зона
Хайденхайм1814
17
Зона вылета
Бохум1812
18
Зона вылета
Хольштайн1811

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