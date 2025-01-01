02:51 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 января
Свернуть список

Боруссия Д - Вердер 25 Января прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
25 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Боруссия Д
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вердер, которое состоится 25 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Вердер
Бремен
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
13ГерманияпзПаскаль Грос
8ГерманияпзФеликс Нмеча
10ГерманияпзЮлиан Брандт
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
19ГерманиязщДеррик Кён
13СербиязщМилош Велькович
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
6ДанияпзЙенс Стаге
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
17АвстриянпМарко Грюлль
7ГерманиянпМарвин Дукш
Главные тренеры
ТурцияНури Шахин
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турВердер0 : 0Боруссия Д
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турВердер1 : 2Боруссия Д
20.10.2023Германия - Бундеслига8-й турБоруссия Д1 : 0Вердер
11.02.2023Германия - Бундеслига20-й турВердер0 : 2Боруссия Д
20.08.2022Германия - Бундеслига3-й турБоруссия Д2 : 3Вердер
18.04.2021Германия - Бундеслига29-й турБоруссия Д4 : 1Вердер
15.12.2020Германия - Бундеслига12-й турВердер1 : 2Боруссия Д
22.02.2020Германия - Бундеслига23-й турВердер0 : 2Боруссия Д
04.02.2020Кубок Германии1/8 финалаВердер3 : 2Боруссия Д
28.09.2019Германия - Бундеслига6-й турБоруссия Д2 : 2Вердер
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур2 : 1Боруссия Д
17.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур2 : 0Боруссия Д
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур4 : 2Боруссия Д
10.01.2025Германия — Бундеслига16-й турБоруссия Д2 : 3
22.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур1 : 3Боруссия Д
19.01.2025Германия — Бундеслига18-й турВердер0 : 2
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турВердер3 : 3
12.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур4 : 2Вердер
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турВердер4 : 1
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур0 : 2Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1845
2
Лига чемпионов
Байер1841
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1836
4
Лига чемпионов
Штутгарт1832
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1831
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1828
7 Вольфсбург1827
8 Фрайбург1827
9 Вердер1826
10 Боруссия Д1825
11 Боруссия М1824
12 Аугсбург1822
13 Унион1819
14 Санкт-Паули1817
15 Хоффенхайм1817
16
Стыковая зона
Хайденхайм1814
17
Зона вылета
Бохум1812
18
Зона вылета
Хольштайн1811

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close