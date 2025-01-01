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РБ Лейпциг - Байер 25 Января прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
25 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
РБ Лейпциг
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Байер, которое состоится 25 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Байер
Леверкузен
26БельгияврМартен Вандевордт
17ГерманиязщРидле Баку
22ГерманиязщДавид Раум
16ГерманиязщЛукас Клостерман
4ВенгриязщВилли Орбан
10НидерландыпзХави Симонс
18БельгияпзАртур Вермерен
44СловенияпзКевин Кампль
7НорвегиянпАнтонио Нуса
30СловениянпБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
30НидерландызщЖереми Фримпонг
23ФранциязщНорди Мукиэле
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
10ГерманияпзФлориан Вирц
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турБайер2 : 3РБ Лейпциг
20.01.2024Германия - Бундеслига18-й турРБ Лейпциг2 : 3Байер
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турБайер3 : 2РБ Лейпциг
23.04.2023Германия - Бундеслига29-й турБайер2 : 0РБ Лейпциг
29.10.2022Германия - Бундеслига12-й турРБ Лейпциг2 : 0Байер
17.04.2022Германия - Бундеслига30-й турБайер0 : 1РБ Лейпциг
28.11.2021Германия - Бундеслига13-й турРБ Лейпциг1 : 3Байер
30.01.2021Германия - Бундеслига19-й турРБ Лейпциг1 : 0Байер
26.09.2020Германия - Бундеслига2-й турБайер1 : 1РБ Лейпциг
01.03.2020Германия - Бундеслига24-й турРБ Лейпциг1 : 1Байер
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турРБ Лейпциг2 : 1
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур3 : 3РБ Лейпциг
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур2 : 1РБ Лейпциг
12.01.2025Германия — Бундеслига16-й турРБ Лейпциг4 : 2
20.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур5 : 1РБ Лейпциг
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур2 : 1Байер
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турБайер3 : 1
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й турБайер1 : 0
10.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур2 : 3Байер
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турБайер5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1845
2
Лига чемпионов
Байер1841
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1836
4
Лига чемпионов
Штутгарт1832
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1831
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1828
7 Вольфсбург1827
8 Фрайбург1827
9 Вердер1826
10 Боруссия Д1825
11 Боруссия М1824
12 Аугсбург1822
13 Унион1819
14 Санкт-Паули1817
15 Хоффенхайм1817
16
Стыковая зона
Хайденхайм1814
17
Зона вылета
Бохум1812
18
Зона вылета
Хольштайн1811

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