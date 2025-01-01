РБ Лейпциг - Байер 25 Января прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
25 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Байер, которое состоится 25 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Байер
Леверкузен
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|22
|зщ
|Давид Раум
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|10
|пз
|Хави Симонс
|18
|пз
|Артур Вермерен
|44
|пз
|Кевин Кампль
|7
|нп
|Антонио Нуса
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Марко Розе
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|20.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|17.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|28.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|01.03.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 3
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
|20.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|10.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|18
|36
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|18
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|18
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|18
|28
|7
|Вольфсбург
|18
|27
|8
|Фрайбург
|18
|27
|9
|Вердер
|18
|26
|10
|Боруссия Д
|18
|25
|11
|Боруссия М
|18
|24
|12
|Аугсбург
|18
|22
|13
|Унион
|18
|19
|14
|Санкт-Паули
|18
|17
|15
|Хоффенхайм
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|18
|11