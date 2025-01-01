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Фаренсе - Риу Аве 25 Января прямая трансляция

Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
25 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Фаренсе
Риу Аве

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Риу Аве, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Риу Аве
Вила-ду-Конде
33ПортугалияврРикарду Велью
3ИспаниязщМарко Морено
4ПортугалиязщArtur Jorge
5ПортугалиязщТомаш Рибейру
28Бразилиязщ Pastor
21ПортугалияпзФилипе Суареш
93ПортугалияпзMiguel Menino
2БразилиянпПауло де Алмейда
71ПортугалиянпJaime Pinto
14ИспаниянпДарио Поведа
77ПортугалиянпМарко Матьяш
1ПольшаврЦезарий Мишта
23АргентиназщFrancisco Petrasso
20ПортугалиязщЖоау Томе
17ГрецияпзМариус Врусаи
98АнглияпзОмар Ричардс
16Коста-РикапзБрандон Агилера
34ТурцияпзДемир Тыкназ
6ПортугалияпзJoao Novais
19ПортугалияпзКику Бондозу
9Бразилиянп Клэйтон
80ГерманиянпОле Польман
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
17.08.2024Португалия — Примейра2-й турРиу Аве1 : 0Фаренсе
16.03.2024Португалия — Примейра26-й турФаренсе1 : 1Риу Аве
29.10.2023Португалия — Примейра9-й турРиу Аве3 : 4Фаренсе
13.12.2022Португалия - Кубок лигиГруппа B. 3-й турРиу Аве2 : 1Фаренсе
07.03.2021Португалия - Примейра22-й турРиу Аве2 : 0Фаренсе
25.10.2020Португалия - Примейра5-й турФаренсе0 : 1Риу Аве
19.01.2025Португалия — Примейра18-й тур0 : 0Фаренсе
14.01.2025Кубок Португалии1/8 финалаФаренсе1 : 3
05.01.2025Португалия — Примейра17-й тур0 : 0Фаренсе
29.12.2024Португалия — Примейра16-й турФаренсе2 : 2
21.12.2024Португалия — Примейра15-й тур1 : 2Фаренсе
18.01.2025Португалия — Примейра18-й турРиу Аве0 : 3
12.01.2025Кубок Португалии1/8 финала1 : 3Риу Аве
06.01.2025Португалия — Примейра17-й тур1 : 1Риу Аве
29.12.2024Португалия — Примейра16-й турРиу Аве2 : 1
23.12.2024Португалия — Примейра15-й тур1 : 0Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1844
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1841
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1840
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1834
5 Санта-Клара1831
6 Каза Пия1827
7 Витория Гимарайнш1826
8 Морейренсе1823
9 Жил Висенте1822
10 Эшторил1821
11 Фамаликан1820
12 Риу Аве1820
13 Насьонал1819
14 Эштрела1816
15 Арока1816
16
Стыковая зона
Фаренсе1815
17
Зона вылета
АВС1815
18
Зона вылета
Боавишта1812

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