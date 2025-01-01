Фаренсе - Риу Аве 25 Января прямая трансляция
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
25 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Риу Аве, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|33
|вр
|Рикарду Велью
|3
|зщ
|Марко Морено
|4
|зщ
|Artur Jorge
|5
|зщ
|Томаш Рибейру
|28
|зщ
|Pastor
|21
|пз
|Филипе Суареш
|93
|пз
|Miguel Menino
|2
|нп
|Пауло де Алмейда
|71
|нп
|Jaime Pinto
|14
|нп
|Дарио Поведа
|77
|нп
|Марко Матьяш
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|23
|зщ
|Francisco Petrasso
|20
|зщ
|Жоау Томе
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|98
|пз
|Омар Ричардс
|16
|пз
|Брандон Агилера
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|6
|пз
|Joao Novais
|19
|пз
|Кику Бондозу
|9
|нп
|Клэйтон
|80
|нп
|Оле Польман
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|3 : 4
|13.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|07.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|25.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 0
|14.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|06.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|18
|44
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|18
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|18
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|18
|34
|5
|Санта-Клара
|18
|31
|6
|Каза Пия
|18
|27
|7
|Витория Гимарайнш
|18
|26
|8
|Морейренсе
|18
|23
|9
|Жил Висенте
|18
|22
|10
|Эшторил
|18
|21
|11
|Фамаликан
|18
|20
|12
|Риу Аве
|18
|20
|13
|Насьонал
|18
|19
|14
|Эштрела
|18
|16
|15
|Арока
|18
|16
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|18
|15
| 17
Зона вылета
|АВС
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|18
|12