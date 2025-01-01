Спортинг - Насьонал 25 Января прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
25 Января 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Насьонал, которое состоится 25 Января 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Насьонал
Фуншал
|24
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|21
|зщ
|Джени Катамо
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|37
|вр
|Лукас
|22
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|4
|зщ
|Ulisses Rocha
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|15
|пз
|Чиеб Лабиди
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|8
|пз
|Бруну Кошта
|99
|нп
|Dudu Teodora
|17
|нп
|Даниэл Пенья
|23
|нп
|Isaac Aguiar
Главные тренеры
|Жоау Перейра
|Руй Боржеш
История личных встреч
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 6
|01.05.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 0
|08.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|19.04.2019
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|16.12.2018
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|5 : 2
|18.03.2017
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|28.10.2016
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 0
|13.02.2016
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 4
|21.09.2015
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|02.05.2015
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 0
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|11.01.2025
|Португалия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 1 6 : 7
|03.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|4 : 4
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|19.12.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|18
|44
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|18
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|18
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|18
|34
|5
|Санта-Клара
|18
|31
|6
|Каза Пия
|18
|27
|7
|Витория Гимарайнш
|18
|26
|8
|Морейренсе
|18
|23
|9
|Жил Висенте
|18
|22
|10
|Эшторил
|18
|21
|11
|Фамаликан
|18
|20
|12
|Риу Аве
|18
|20
|13
|Насьонал
|18
|19
|14
|Эштрела
|18
|16
|15
|Арока
|18
|16
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|18
|15
| 17
Зона вылета
|АВС
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|18
|12