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Спортинг - Насьонал 25 Января прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
25 Января 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
Спортинг
Насьонал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Насьонал, которое состоится 25 Января 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Насьонал
Фуншал
24ПортугалияврРуй Силва
22ИспаниязщИван Фреснеда
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
21МозамбикзщДжени Катамо
6БельгиязщЗено Дебаст
42ДанияпзМортен Юльманн
57ПортугалияпзЖеовани Кенда
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
37Бразилиявр Лукас
22БразилиязщGustavo García dos Santos
4БразилиязщUlisses Rocha
38БразилиязщJosé Vitor Lima Cardoso
5ПортугалиязщЖозе Гомеш
15ТуниспзЧиеб Лабиди
10ПортугалияпзЛуиш Эстевеш
8ПортугалияпзБруну Кошта
99БразилиянпDudu Teodora
17БразилиянпДаниэл Пенья
23БразилиянпIsaac Aguiar
Главные тренеры
ПортугалияЖоау Перейра
ПортугалияРуй Боржеш
История личных встреч
17.08.2024Португалия — Примейра2-й турНасьонал1 : 6Спортинг
01.05.2021Португалия - Примейра30-й турСпортинг2 : 0Насьонал
08.01.2021Португалия - Примейра13-й турНасьонал0 : 2Спортинг
19.04.2019Португалия - Примейра30-й турНасьонал0 : 1Спортинг
16.12.2018Португалия - Примейра13-й турСпортинг5 : 2Насьонал
18.03.2017Португалия - Примейра26-й турСпортинг2 : 0Насьонал
28.10.2016Португалия - Примейра9-й турНасьонал0 : 0Спортинг
13.02.2016Португалия - Примейра22-й турНасьонал0 : 4Спортинг
21.09.2015Португалия - Примейра5-й турСпортинг1 : 0Насьонал
02.05.2015Португалия - Примейра31-й турСпортинг2 : 0Насьонал
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур2 : 1Спортинг
18.01.2025Португалия — Примейра18-й тур0 : 3Спортинг
11.01.2025Португалия — Кубок лигиФиналСпортинг1 : 1 6 : 7
03.01.2025Португалия — Примейра17-й тур4 : 4Спортинг
29.12.2024Португалия — Примейра16-й турСпортинг1 : 0
19.01.2025Португалия — Примейра18-й турНасьонал3 : 1
12.01.2025Португалия — Примейра17-й турНасьонал2 : 0
29.12.2024Португалия — Примейра16-й тур2 : 1Насьонал
23.12.2024Португалия — Примейра15-й тур2 : 2Насьонал
19.12.2024Португалия — Примейра8-й турНасьонал0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1844
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1841
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1840
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1834
5 Санта-Клара1831
6 Каза Пия1827
7 Витория Гимарайнш1826
8 Морейренсе1823
9 Жил Висенте1822
10 Эшторил1821
11 Фамаликан1820
12 Риу Аве1820
13 Насьонал1819
14 Эштрела1816
15 Арока1816
16
Стыковая зона
Фаренсе1815
17
Зона вылета
АВС1815
18
Зона вылета
Боавишта1812

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