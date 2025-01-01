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Сандерленд - Плимут Аргайл 25 Января прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 29-й тур
Сандерленд
Плимут Аргайл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Плимут Аргайл, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Плимут Аргайл3 : 2Сандерленд
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Сандерленд3 : 1Плимут Аргайл
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Плимут Аргайл2 : 0Сандерленд
01.05.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 45-й тур Плимут Аргайл1 : 3Сандерленд
19.01.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 23-й тур Сандерленд1 : 2Плимут Аргайл
02.03.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 35-й тур Сандерленд2 : 0Плимут Аргайл
03.11.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 17-й тур Плимут Аргайл0 : 2Сандерленд
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 0 : 1Сандерленд
17.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 0Сандерленд
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Сандерленд1 : 2 ДВ
05.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Сандерленд1 : 0
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Сандерленд2 : 1
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Плимут Аргайл0 : 5
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Плимут Аргайл0 : 1
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Плимут Аргайл1 : 1
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 1Плимут Аргайл
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 0 : 0Плимут Аргайл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2859
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2858
3
Плей-офф
Бёрнли2856
4
Плей-офф
Сандерленд2854
5
Плей-офф
Мидлсбро2844
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс2842
7 Вест Бромвич Альбион2841
8 Уотфорд2841
9 Бристоль Сити2838
10 Куинз Парк Рейнджерс2838
11 Шеффилд Уэнсдей2838
12 Норвич Сити2836
13 Ковентри Сити2835
14 Оксфорд Юнайтед2835
15 Суонси Сити2834
16 Престон Норт Энд2834
17 Миллуолл2731
18 Портсмут2729
19 Сток Сити2828
20 Кардифф Сити2828
21 Дерби Каунти2827
22
Зона вылета
Халл Сити2826
23
Зона вылета
Лутон Таун2826
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2821

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