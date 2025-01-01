Кристал Пэлас - Брентфорд 26 Января прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
26 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Брентфорд, которое состоится 26 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Марк Флеккен
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Томас Франк
История личных встреч
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|30.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|30.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 5
|01.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|47
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|23
|44
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|41
|6
|Челси
|23
|40
|7
|Борнмут
|23
|40
|8
|Астон Вилла
|22
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|34
|10
|Фулхэм
|22
|33
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|22
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|24
|16
|Эвертон
|22
|23
|17
|Вулверхэмптон
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|23
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|23
|6