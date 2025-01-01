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Кристал Пэлас - Брентфорд 26 Января прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
26 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Кристал Пэлас
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Брентфорд, которое состоится 26 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Брентфорд
Лондон
1АнглияврДин Хендерсон
26СШАзщКрис Ричардс
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщМарк Гехи
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
8КолумбияпзХефферсон Лерма
19АнглияпзУилл Хьюз
10АнглияпзЭберечи Эзе
7СенегалнпИсмаила Сарр
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
1НидерландыврМарк Флеккен
30ДаниязщМадс Роэрслев
22ИрландиязщНейтан Коллинз
4НидерландызщСепп ван ден Берг
8ДанияпзМатиас Йенсен
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
19КамеруннпБрайан Мбемо
11ДР КонгонпЙоан Висса
24ДаниянпМиккель Дамсгор
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
ДанияТомас Франк
История личных встреч
18.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турБрентфорд2 : 1Кристал Пэлас
30.12.2023Англия - Премьер-лига20-й турКристал Пэлас3 : 1Брентфорд
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турБрентфорд1 : 1Кристал Пэлас
18.02.2023Англия - Премьер-лига24-й турБрентфорд1 : 1Кристал Пэлас
30.08.2022Англия - Премьер-лига5-й турКристал Пэлас1 : 1Брентфорд
12.02.2022Англия - Премьер-лига25-й турБрентфорд0 : 0Кристал Пэлас
21.08.2021Англия - Премьер-лига2-й турКристал Пэлас0 : 0Брентфорд
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур0 : 2Кристал Пэлас
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур0 : 2Кристал Пэлас
12.01.2025Кубок Англии3-й раундКристал Пэлас1 : 0
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й турКристал Пэлас1 : 1
29.12.2024Англия — Премьер-лига19-й турКристал Пэлас2 : 1
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турБрентфорд0 : 2
14.01.2025Англия — Премьер-лига21-й турБрентфорд2 : 2
11.01.2025Кубок Англии3-й раундБрентфорд0 : 1
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й тур0 : 5Брентфорд
01.01.2025Англия — Премьер-лига19-й турБрентфорд1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2253
2
Лига чемпионов
Арсенал2347
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2344
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2341
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2341
6 Челси2340
7 Борнмут2340
8 Астон Вилла2236
9 Брайтон энд Хоув Альбион2334
10 Фулхэм2233
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2226
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2224
16 Эвертон2223
17 Вулверхэмптон2316
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2316
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон236

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