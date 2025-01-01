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Реал Сосьедад - Хетафе 26 Января прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
26 Января 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Реал Сосьедад
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Хетафе, которое состоится 26 Января 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Хетафе
Хетафе
1ИспанияврАлекс Ремиро
27ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
21МароккозщНайеф Агер
12ИспаниязщХавьер Лопес
17ИспаниязщСерхио Гомес
23ИспанияпзБрайс Мендес
4ИспанияпзМартин Субименди
24ХорватияпзЛука Сучич
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
2Тогозщ Джене
11ИспанияпзКарлес Аленья
20ИспанияпзЙеллу Сантьяго
5ИспанияпзЛуис Милья
29ИспаниянпКоба да Коста
10ТурциянпБертуг Йылдырым
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
01.09.2024Испания — Примера4-й турХетафе0 : 0Реал Сосьедад
21.04.2024Испания - Примера32-й турХетафе1 : 1Реал Сосьедад
24.09.2023Испания - Примера6-й турРеал Сосьедад4 : 3Хетафе
08.04.2023Испания - Примера28-й турРеал Сосьедад2 : 0Хетафе
11.09.2022Испания - Примера5-й турХетафе2 : 1Реал Сосьедад
23.01.2022Испания - Примера22-й турРеал Сосьедад0 : 0Хетафе
03.10.2021Испания - Примера8-й турХетафе1 : 1Реал Сосьедад
14.02.2021Испания - Примера23-й турХетафе0 : 1Реал Сосьедад
03.10.2020Испания - Примера5-й турРеал Сосьедад3 : 0Хетафе
29.06.2020Испания - Примера32-й турХетафе2 : 1Реал Сосьедад
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур3 : 1Реал Сосьедад
19.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 0Реал Сосьедад
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаРеал Сосьедад3 : 1
13.01.2025Испания — Примера19-й турРеал Сосьедад1 : 0
05.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 2Реал Сосьедад
18.01.2025Испания — Примера20-й турХетафе1 : 1
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала0 : 1Хетафе
12.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 2Хетафе
03.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 1 ДВХетафе
21.12.2024Испания — Примера18-й турХетафе0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2046
2
Лига чемпионов
Атлетико М2145
3
Лига чемпионов
Барселона2039
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2039
5
Лига Европы
Вильярреал2134
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2130
7 Реал Сосьедад2028
8 Жирона2028
9 Бетис2128
10 Осасуна2127
11 Севилья2127
12 Райо Вальекано2026
13 Сельта2024
14 Лас-Пальмас2123
15 Леганес2022
16 Хетафе2020
17 Эспаньол2120
18
Зона вылета
Алавес2020
19
Зона вылета
Валенсия2016
20
Зона вылета
Вальядолид2015

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