Реал Сосьедад - Хетафе 26 Января прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
26 Января 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Хетафе, которое состоится 26 Января 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|2
|зщ
|Джене
|11
|пз
|Карлес Аленья
|20
|пз
|Йеллу Сантьяго
|5
|пз
|Луис Милья
|29
|нп
|Коба да Коста
|10
|нп
|Бертуг Йылдырым
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 0
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 3
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 0
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 1
|03.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|29.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|13.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 2
|03.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|46
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|45
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|21
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|21
|30
|7
|Реал Сосьедад
|20
|28
|8
|Жирона
|20
|28
|9
|Бетис
|21
|28
|10
|Осасуна
|21
|27
|11
|Севилья
|21
|27
|12
|Райо Вальекано
|20
|26
|13
|Сельта
|20
|24
|14
|Лас-Пальмас
|21
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Хетафе
|20
|20
|17
|Эспаньол
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Алавес
|20
|20
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|20
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|20
|15