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Лечче - Интер М 26 Января прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
26 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Лечче
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Интер М, которое состоится 26 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Интер М
Милан
30ИталияврВладимиро Фальконе
12ФранциязщФредерик Жильбер
6ИталиязщФедерико Баскиротто
19ФранциязщГаби Жан
13ДаниязщПатрик Доргу
14ИсландияпзТорир Йоханн Хельгасон
29МалипзЛассана Кулибали
75ФранцияпзБальтазар Пьерре
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
9ЧерногориянпНикола Крстович
7Испаниянп Тете
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталиязщМаттео Дармиан
32ИталиязщФедерико Димарко
16ИталияпзДавиде Фраттези
7ПольшапзПётр Зелиньски
22АрменияпзГенрих Мхитарян
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
Главные тренеры
ИталияМарко Джампаоло
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
24.08.2024Италия — Серия А2-й турИнтер М2 : 0Лечче
25.02.2024Италия - Серия А26-й турЛечче0 : 4Интер М
23.12.2023Италия - Серия А17-й турИнтер М2 : 0Лечче
05.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турИнтер М2 : 0Лечче
13.08.2022Италия - Серия АСерия А. 1-й турЛечче1 : 2Интер М
19.01.2020Италия - Серия А20-й турЛечче1 : 1Интер М
26.08.2019Италия - Серия А1-й турИнтер М4 : 0Лечче
29.01.2012Италия - Серия А20-й турЛечче1 : 0Интер М
21.12.2011Италия - Серия А1-й турИнтер М4 : 1Лечче
20.03.2011Италия - Серия А30-й турИнтер М1 : 0Лечче
19.01.2025Италия — Серия А21-й тур4 : 1Лечче
11.01.2025Италия — Серия А20-й тур1 : 3Лечче
05.01.2025Италия — Серия А19-й турЛечче0 : 0
30.12.2024Италия — Серия А18-й тур2 : 0Лечче
21.12.2024Италия — Серия А17-й турЛечче1 : 2
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур0 : 1Интер М
19.01.2025Италия — Серия А21-й турИнтер М3 : 1
15.01.2025Италия — Серия А19-й турИнтер М2 : 2
12.01.2025Италия — Серия А20-й тур0 : 1Интер М
06.01.2025Суперкубок ИталииФиналИнтер М2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2047
3
Лига чемпионов
Аталанта2246
4
Лига чемпионов
Лацио2139
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2033
7 Фиорентина2033
8 Милан2031
9 Рома2127
10 Торино2226
11 Удинезе2126
12 Дженоа2123
13 Комо2222
14 Кальяри2221
15 Лечче2120
16 Парма2120
17 Эмполи2120
18
Зона вылета
Верона2119
19
Зона вылета
Венеция2115
20
Зона вылета
Монца2113

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