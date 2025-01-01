Лечче - Интер М 26 Января прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
26 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Интер М, которое состоится 26 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Интер М
Милан
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|14
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Крстович
|7
|нп
|Тете
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 4
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|1 : 2
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|26.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|29.01.2012
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|21.12.2011
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 1
|20.03.2011
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|15.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|06.01.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|47
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|46
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|20
|33
|7
|Фиорентина
|20
|33
|8
|Милан
|20
|31
|9
|Рома
|21
|27
|10
|Торино
|22
|26
|11
|Удинезе
|21
|26
|12
|Дженоа
|21
|23
|13
|Комо
|22
|22
|14
|Кальяри
|22
|21
|15
|Лечче
|21
|20
|16
|Парма
|21
|20
|17
|Эмполи
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Верона
|21
|19
| 19
Зона вылета
|Венеция
|21
|15
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13