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Хоффенхайм - Айнтрахт 26 Января прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
26 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Айнтрахт Ф, которое состоится 26 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Германия вр Оливер Бауман
15 Франция зщ Валентен Жендрей
35 Бразилия зщ Артур Шавес
25 Нигерия зщ Кевин Акпогума
19 Чехия зщ Давид Юрасек
16 Германия зщ Антон Стах
7 Германия пз Том Бишоф
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
33 Германия нп Макс Моэрстедт
53 Турция нп Эренджан Ярдымджи
23 Чехия нп Адам Гложек
1 Германия вр Кевин Трапп
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
15 Тунис пз Эллиес Скири
16 Швеция пз Хуго Ларссон
20 Турция пз Джан Узун
27 Германия пз Марио Гётце
36 Германия нп Ансгар Кнауфф
11 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Австрия Кристиан Ильцер
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Айнтрахт Ф3 : 1Хоффенхайм
10.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Айнтрахт Ф3 : 1Хоффенхайм
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Хоффенхайм1 : 3Айнтрахт Ф
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Хоффенхайм3 : 1Айнтрахт Ф
09.11.2022 Германия - Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Ф4 : 2Хоффенхайм
23.04.2022 Германия - Бундеслига 31-й тур Айнтрахт Ф2 : 2Хоффенхайм
04.12.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Хоффенхайм3 : 2Айнтрахт Ф
07.02.2021 Германия - Бундеслига 20-й тур Хоффенхайм1 : 3Айнтрахт Ф
03.10.2020 Германия - Бундеслига 3-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Хоффенхайм
18.01.2020 Германия - Бундеслига 18-й тур Хоффенхайм1 : 2Айнтрахт Ф
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Хоффенхайм2 : 3
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 1 : 3Хоффенхайм
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 5 : 0Хоффенхайм
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Хоффенхайм0 : 1
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Хоффенхайм1 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
17.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Ф4 : 1
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 0 : 1Айнтрахт Ф
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Ф1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1948
2
Лига чемпионов
Байер1942
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1836
4
Лига чемпионов
Штутгарт1932
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1932
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1931
7 Вольфсбург1928
8 Боруссия М1927
9 Вердер1927
10 Фрайбург1927
11 Боруссия Д1926
12 Аугсбург1925
13 Унион1819
14 Санкт-Паули1817
15 Хоффенхайм1817
16
Стыковая зона
Хайденхайм1914
17
Зона вылета
Хольштайн1912
18
Зона вылета
Бохум1912

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