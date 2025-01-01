Хоффенхайм - Айнтрахт 26 Января прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
26 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Айнтрахт Ф, которое состоится 26 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Оливер Бауман
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|35
|зщ
|Артур Шавес
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|19
|зщ
|Давид Юрасек
|16
|зщ
|Антон Стах
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|33
|нп
|Макс Моэрстедт
|53
|нп
|Эренджан Ярдымджи
|23
|нп
|Адам Гложек
|1
|вр
|Кевин Трапп
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|20
|пз
|Джан Узун
|27
|пз
|Марио Гётце
|36
|нп
|Ансгар Кнауфф
|11
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Кристиан Ильцер
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|4 : 2
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|07.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 3
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|17.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 0
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|19
|48
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|18
|36
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|19
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|19
|31
|7
|Вольфсбург
|19
|28
|8
|Боруссия М
|19
|27
|9
|Вердер
|19
|27
|10
|Фрайбург
|19
|27
|11
|Боруссия Д
|19
|26
|12
|Аугсбург
|19
|25
|13
|Унион
|18
|19
|14
|Санкт-Паули
|18
|17
|15
|Хоффенхайм
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|19
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|19
|12