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Валвейк - Виллем II 26 Января прямая трансляция

Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
26 Января 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Валвейк
Виллем II

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Виллем II, которое состоится 26 Января 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
Виллем II
Тилбург
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
17 Кюрасао зщ Рошон ван Эйма
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
34 Нидерланды зщ Люк Ваутерс
2 Нидерланды зщ Юлиан Леливелд
33 Бельгия пз Файссал Аль-Мазиани
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
6 Нидерланды пз Яссин Укили
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
9 Польша нп Оскар Завада
1 Франция вр Томас Дидийон
33 Нидерланды зщ Томми Сент-Яго
30 Австрия зщ Раффаэль Бехунек
4 Нидерланды зщ Эрик Схаутен
5 Исландия зщ Рунар Сигюргейрссон
6 Бельгия зщ Борис Ламбер
7 Нидерланды пз Ник Додеман
8 Нидерланды пз Йессе Босх
16 Нидерланды пз Ринго Мервелд
17 Нидерланды пз Патрик Йоостен
18 ДР Конго нп Жереми Бокила
Главные тренеры
Нидерланды Хенк Фразер
История личных встреч
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Виллем II3 : 0Валвейк
06.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Виллем II3 : 1Валвейк
28.10.2021 Кубок Нидерландов 1-й раунд Валвейк3 : 0Виллем II
21.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Валвейк1 : 2Виллем II
23.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Виллем II1 : 0Валвейк
17.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Валвейк1 : 1Виллем II
26.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Виллем II2 : 1Валвейк
19.12.2017 Кубок Нидерландов 1/8 финала Виллем II3 : 0Валвейк
23.12.2012 Нидерланды - Эредивизия 18-й тур Валвейк0 : 0Виллем II
06.10.2012 Нидерланды - Эредивизия 8-й тур Виллем II1 : 0Валвейк
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 1 : 1Валвейк
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8. 1-й тур Валвейк1 : 2
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 1Валвейк
20.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Валвейк1 : 1
17.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Валвейк4 : 1
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Виллем II1 : 1
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 6 : 2Виллем II
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Виллем II4 : 1
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 1Виллем II
13.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 0 : 1Виллем II
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2049
2
Лига чемпионов
Аякс1945
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2041
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1936
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1934
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1934
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1931
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1925
9 НАК Бреда2025
10 Херенвен1924
11 НЕК Неймеген1923
12 Виллем II1923
13 ПЕК Зволле1920
14 Хераклес1919
15 Гронинген1817
16
Стыковая зона
Спарта1914
17
Зона вылета
Алмере Сити1910
18
Зона вылета
Валвейк198

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