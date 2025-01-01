Валвейк - Виллем II 26 Января прямая трансляция
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
26 Января 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Виллем II, которое состоится 26 Января 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
Виллем II
Тилбург
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|34
|зщ
|Люк Ваутерс
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|33
|пз
|Файссал Аль-Мазиани
|22
|пз
|Tim van de Loo
|6
|пз
|Яссин Укили
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
|9
|нп
|Оскар Завада
|1
|вр
|Томас Дидийон
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|4
|зщ
|Эрик Схаутен
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|6
|зщ
|Борис Ламбер
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|17
|пз
|Патрик Йоостен
|18
|нп
|Жереми Бокила
Главные тренеры
|Хенк Фразер
История личных встреч
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
|06.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 1
|28.10.2021
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 0
|21.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 2
|23.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 0
|17.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|26.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 1
|19.12.2017
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 0
|23.12.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|06.10.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8. 1-й тур
|1 : 2
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|4 : 1
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|6 : 2
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 1
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 1
|13.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|20
|49
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|20
|41
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|19
|36
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|19
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|19
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|19
|25
|9
|НАК Бреда
|20
|25
|10
|Херенвен
|19
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|23
|12
|Виллем II
|19
|23
|13
|ПЕК Зволле
|19
|20
|14
|Хераклес
|19
|19
|15
|Гронинген
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|19
|10
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|19
|8