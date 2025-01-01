Фенербахче - Гёзтепе 26 Января прямая трансляция
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
26 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 21-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Гёзтепе, которое состоится 26 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Гёзтепе
Измир
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Станимир Стойлов
История личных встреч
|17.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|2 : 2
|16.04.2022
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|2 : 0
|29.11.2021
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|21.02.2021
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|0 : 1
|18.10.2020
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|2 : 3
|04.07.2020
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|2 : 1
|30.11.2019
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 2
|01.02.2019
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|2 : 0
|25.08.2018
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|1 : 0
|20.01.2018
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 0
|19.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 4
|13.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|2 : 3
|05.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|1 : 0
|13.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|5 : 0
|04.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|20
|54
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|20
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Гёзтепе
|19
|34
|5
|Эюпспор
|19
|33
|6
|Бешикташ
|19
|31
|7
|Истанбул Башакшехир
|20
|29
|8
|Газиантеп
|20
|26
|9
|Трабзонспор
|19
|25
|10
|Аланьяспор
|20
|25
|11
|Ризеспор
|19
|24
|12
|Сивасспор
|20
|23
|13
|Касымпаша
|19
|22
|14
|Коньяспор
|20
|21
|15
|Антальяспор
|19
|21
| 16
Зона вылета
|Бодрум
|19
|16
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|19
|10
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|19
|5