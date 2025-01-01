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Фенербахче - Гёзтепе 26 Января прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
26 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 21-й тур
Фенербахче
Гёзтепе

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Гёзтепе, которое состоится 26 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Гёзтепе
Измир
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Болгария Станимир Стойлов
История личных встреч
17.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур Гёзтепе2 : 2Фенербахче
16.04.2022 Турция - Суперлига 33-й тур Фенербахче2 : 0Гёзтепе
29.11.2021 Турция - Суперлига 14-й тур Гёзтепе1 : 1Фенербахче
21.02.2021 Турция - Суперлига 26-й тур Фенербахче0 : 1Гёзтепе
18.10.2020 Турция - Суперлига 5-й тур Гёзтепе2 : 3Фенербахче
04.07.2020 Турция - Суперлига 30-й тур Фенербахче2 : 1Гёзтепе
30.11.2019 Турция - Суперлига 13-й тур Гёзтепе2 : 2Фенербахче
01.02.2019 Турция - Суперлига 20-й тур Фенербахче2 : 0Гёзтепе
25.08.2018 Турция - Суперлига 3-й тур Гёзтепе1 : 0Фенербахче
20.01.2018 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче2 : 1Гёзтепе
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Фенербахче0 : 0
19.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур 0 : 4Фенербахче
13.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур 2 : 3Фенербахче
05.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Фенербахче2 : 1
20.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур 1 : 1Фенербахче
19.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур Гёзтепе1 : 0
13.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур Гёзтепе5 : 0
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур 2 : 1Гёзтепе
22.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Гёзтепе3 : 0
15.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур 1 : 1Гёзтепе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2054
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1945
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2040
4
Квалификация Лиги конференций
Гёзтепе1934
5 Эюпспор1933
6 Бешикташ1931
7 Истанбул Башакшехир2029
8 Газиантеп2026
9 Трабзонспор1925
10 Аланьяспор2025
11 Ризеспор1924
12 Сивасспор2023
13 Касымпаша1922
14 Коньяспор2021
15 Антальяспор1921
16
Зона вылета
Бодрум1916
17
Зона вылета
Кайсериспор1916
18
Зона вылета
Хатайспор1910
19
Зона вылета
Адана Демирспор195

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