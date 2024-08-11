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Ганновер-96 - Пройссен Мюнстер 26 Января прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
26 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур
Ганновер-96
Пройссен Мюнстер

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Пройссен Мюнстер, которое состоится 26 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
История личных встреч
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Пройссен Мюнстер0 : 0Ганновер-96
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 0 : 1Ганновер-96
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Ганновер-960 : 0
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 0Ганновер-96
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Ганновер-963 : 2
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 2Ганновер-96
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Пройссен Мюнстер2 : 1
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Пройссен Мюнстер0 : 0
13.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 2Пройссен Мюнстер
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Пройссен Мюнстер1 : 2
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 0Пройссен Мюнстер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн1934
2
Повышение
Магдебург1932
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн1932
4 Гамбург1831
5 Фортуна1930
6 Ганновер-961830
7 Карлсруэ1929
8 Эльверсберг1928
9 Падерборн 071828
10 Дармштадт 981825
11 Герта1825
12 Нюрнберг1925
13 Шальке-041924
14 Гройтер Фюрт1920
15 Пройссен Мюнстер1819
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б1915
17
Зона вылета
Ульм 18461814
18
Зона вылета
Ян1811

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