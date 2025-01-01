Алавес - Сельта 27 Января прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
27 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Сельта, которое состоится 27 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Сельта
Виго
|13
|вр
|Хесус Овоно
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|23
|пз
|Карлос Бенавидес
|6
|пз
|Андер Гевара
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|10
|нп
|Томас Конечны
|17
|нп
|Кике
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|11
|нп
|Франко Серви
|30
|нп
|Уго Альварес
|18
|нп
|Пабло Дуран
|7
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|4 : 0
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|04.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 3
|20.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 0
|21.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|6 : 0
|20.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 0
|23.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 3
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 2 ДВ
|10.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 3
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|45
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|21
|40
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|21
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|21
|30
|7
|Райо Вальекано
|21
|29
|8
|Реал Сосьедад
|21
|28
|9
|Жирона
|21
|28
|10
|Бетис
|21
|28
|11
|Осасуна
|21
|27
|12
|Севилья
|21
|27
|13
|Сельта
|20
|24
|14
|Хетафе
|21
|23
|15
|Леганес
|21
|23
|16
|Лас-Пальмас
|21
|23
|17
|Эспаньол
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Алавес
|20
|20
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|20
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|21
|15