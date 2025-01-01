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Алавес - Сельта 27 Января прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
27 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Алавес
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Сельта, которое состоится 27 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Сельта
Виго
13 Экваториальная Гвинея вр Хесус Овоно
14 Аргентина зщ Науэль Тенаглия
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
22 Мали зщ Мусса Диарра
3 Испания зщ Мануэль Санчес
23 Уругвай пз Карлос Бенавидес
6 Испания пз Андер Гевара
18 Испания пз Хон Альдалур
7 Испания нп Карлос Висенте
10 Аргентина нп Томас Конечны
17 Испания нп Кике
13 Испания вр Висенте Гуайта
32 Испания зщ Хави Родригес
2 Швеция зщ Карл Старфельт
20 Испания зщ Маркос Алонсо
5 Испания зщ Серхио Каррейра
8 Испания пз Фран Бельтран
6 Гвинея пз Илаш Мориба
11 Аргентина нп Франко Серви
30 Испания нп Уго Альварес
18 Испания нп Пабло Дуран
7 Испания нп Борха Иглесиас
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Клаудио Хиральдес
История личных встреч
16.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Сельта2 : 1Алавес
27.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Алавес3 : 0Сельта
28.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Сельта1 : 1Алавес
07.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Сельта4 : 0Алавес
27.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Алавес1 : 2Сельта
04.04.2021 Испания - Примера 29-й тур Алавес1 : 3Сельта
20.12.2020 Испания - Примера 14-й тур Сельта2 : 0Алавес
21.06.2020 Испания - Примера 30-й тур Сельта6 : 0Алавес
20.10.2019 Испания - Примера 9-й тур Алавес2 : 0Сельта
23.02.2019 Испания - Примера 25-й тур Алавес0 : 0Сельта
18.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 1 : 3Алавес
11.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Алавес0 : 1
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур 2 : 2Алавес
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Алавес1 : 1
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 2 : 2Алавес
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Сельта1 : 2
16.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала 5 : 2 ДВСельта
10.01.2025 Испания — Примера 19-й тур 2 : 1Сельта
05.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 2 : 3Сельта
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Сельта2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2149
2
Лига чемпионов
Атлетико М2145
3
Лига чемпионов
Атлетик Б2140
4
Лига чемпионов
Барселона2039
5
Лига Европы
Вильярреал2134
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2130
7 Райо Вальекано2129
8 Реал Сосьедад2128
9 Жирона2128
10 Бетис2128
11 Осасуна2127
12 Севилья2127
13 Сельта2024
14 Хетафе2123
15 Леганес2123
16 Лас-Пальмас2123
17 Эспаньол2120
18
Зона вылета
Алавес2020
19
Зона вылета
Валенсия2016
20
Зона вылета
Вальядолид2115

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