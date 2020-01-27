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Венеция - Верона 27 Января прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
27 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Венеция
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Верона, которое состоится 27 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Верона
Верона
35 Сербия вр Филип Станкович
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
2 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
5 Нидерланды зщ Ридгесиано Хапс
7 Италия зщ Франческо Дзампано
97 Италия пз Исса Думбия
14 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
6 США пз Джанлука Бузио
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
20 Финляндия нп Йоэль Похьянпало
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
4 Австрия зщ Флавиус Данилюк
42 Италия зщ Диего Коппола
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
25 Германия пз Суат Сердар
6 Франция пз Реда Белахьяне
8 Сербия пз Дарко Лазович
31 Словакия нп Томаш Суслов
11 Дания нп Каспер Тенгстедт
9 Швеция нп Амин Сарр
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Верона2 : 1Венеция
27.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Верона3 : 1Венеция
05.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Венеция3 : 4Верона
28.10.2020 Кубок Италии 3-й раунд Верона3 : 3 3 : 1Венеция
03.03.2019 Италия - Серия B Серия B. 27-й тур Верона1 : 0Венеция
21.10.2018 Италия - Серия B Серия B. 8-й тур Венеция1 : 1Верона
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 1Венеция
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Венеция0 : 1
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Венеция1 : 1
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 0Венеция
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Венеция2 : 1
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Верона0 : 3
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 0Верона
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Верона0 : 0
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 2 : 3Верона
20.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Верона0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2150
3
Лига чемпионов
Аталанта2246
4
Лига чемпионов
Лацио2139
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Милан2134
7 Болонья2134
8 Фиорентина2033
9 Рома2230
10 Торино2226
11 Удинезе2226
12 Дженоа2123
13 Комо2222
14 Эмполи2221
15 Кальяри2221
16 Парма2220
17 Лечче2220
18
Зона вылета
Верона2119
19
Зона вылета
Венеция2115
20
Зона вылета
Монца2113

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