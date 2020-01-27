Венеция - Верона 27 Января прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
27 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Верона, которое состоится 27 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Верона
Верона
|35
|вр
|Филип Станкович
|4
|зщ
|Джей Идзес
|2
|зщ
|Фали Канде
|5
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|97
|пз
|Исса Думбия
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|4
|зщ
|Флавиус Данилюк
|42
|зщ
|Диего Коппола
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|25
|пз
|Суат Сердар
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|9
|нп
|Амин Сарр
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|27.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|3 : 1
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 4
|28.10.2020
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 3 3 : 1
|03.03.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 27-й тур
|1 : 0
|21.10.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 8-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 3
|20.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|50
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|46
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|21
|34
|7
|Болонья
|21
|34
|8
|Фиорентина
|20
|33
|9
|Рома
|22
|30
|10
|Торино
|22
|26
|11
|Удинезе
|22
|26
|12
|Дженоа
|21
|23
|13
|Комо
|22
|22
|14
|Эмполи
|22
|21
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Парма
|22
|20
|17
|Лечче
|22
|20
| 18
Зона вылета
|Верона
|21
|19
| 19
Зона вылета
|Венеция
|21
|15
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13