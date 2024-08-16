01:42 ()
Свернуть список

АВС - Жил Висенте 27 Января прямая трансляция

Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
27 Января 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
АВС
Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Жил Висенте, которое состоится 27 Января 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Жил Висенте
Барселуш
13 Мексика вр Гильермо Очоа
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
5 Португалия зщ Жорже Тейшейра
2 Португалия зщ Фернанду Феррейра
24 Португалия зщ Кики
6 Франция пз Баптист Ру
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
15 Испания пз Хауме
20 Португалия пз Родригу Рибейру
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
17 Эквадор нп John Mercado
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
23 Португалия зщ Жозуэ
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
57 Португалия зщ Сандру Круш
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
10 Япония пз Канья Фудзимото
5 Аргентина пз Facundo Caseres
90 Португалия пз Пабло
7 Франция нп Tidjany Toure
71 Португалия нп Фелиш Коррея
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
16.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Жил Висенте4 : 2АВС
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 3 : 1АВС
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 1АВС
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур АВС1 : 1
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 0АВС
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур АВС1 : 1
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Жил Висенте3 : 1
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Жил Висенте1 : 0
06.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Жил Висенте1 : 1
27.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 1Жил Висенте
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Жил Висенте0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1947
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1941
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1941
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1834
5 Санта-Клара1932
6 Каза Пия1930
7 Витория Гимарайнш1926
8 Эшторил1924
9 Риу Аве1923
10 Морейренсе1923
11 Жил Висенте1822
12 Фамаликан1921
13 Арока1919
14 Насьонал1919
15 Эштрела1917
16
Стыковая зона
Фаренсе1915
17
Зона вылета
АВС1815
18
Зона вылета
Боавишта1812

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close