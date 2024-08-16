АВС - Жил Висенте 27 Января прямая трансляция
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
27 Января 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Жил Висенте, которое состоится 27 Января 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Жил Висенте
Барселуш
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|5
|зщ
|Жорже Тейшейра
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|24
|зщ
|Кики
|6
|пз
|Баптист Ру
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|15
|пз
|Хауме
|20
|пз
|Родригу Рибейру
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|17
|нп
|John Mercado
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|23
|зщ
|Жозуэ
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|57
|зщ
|Сандру Круш
|24
|пз
|Роман Гбане
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|5
|пз
|Facundo Caseres
|90
|пз
|Пабло
|7
|нп
|Tidjany Toure
|71
|нп
|Фелиш Коррея
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|4 : 2
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|06.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|27.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|19
|47
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|19
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|19
|41
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|18
|34
|5
|Санта-Клара
|19
|32
|6
|Каза Пия
|19
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|19
|26
|8
|Эшторил
|19
|24
|9
|Риу Аве
|19
|23
|10
|Морейренсе
|19
|23
|11
|Жил Висенте
|18
|22
|12
|Фамаликан
|19
|21
|13
|Арока
|19
|19
|14
|Насьонал
|19
|19
|15
|Эштрела
|19
|17
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|19
|15
| 17
Зона вылета
|АВС
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|18
|12