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Хераклес - Гронинген 28 Января прямая трансляция

Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
28 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Хераклес
Остановлен
1 : 1
Гронинген

  • 20'
    1:0
    Лука Куленович
0'
45'
90'
  • 39'
    Марко Ренте
  • 45'
    Марвин Персман
  • 50'
    1:1
    Постема Романо
  • 62'
    Марко Ренте
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Гронинген, которое состоится 28 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Гронинген
Гронинген
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
2 Нидерланды зщ Мимейрхел Бенита
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
24 Словакия зщ Иван Месик
22 Италия зщ Lorenzo Milani
78'
14 Бельгия пз Брайан Де Кеерсмакер
8 Германия пз Марио Энгельс
9 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
29 Израиль нп Суф Подгоряну
19 Босния и Герцеговина нп Лука Куленович
12 Нидерланды зщ Рубен Роскен
78'
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
43 Бельгия зщ Марвин Персман
22 Нидерланды пз Финн Стам
8 Норвегия пз Йохан Хове
4 Нидерланды пз Йоей Пелюпесси
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
46'
10 Италия пз Лучано Валенте
65'
25 Нидерланды нп Тейс Остинг
46'
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
29 Нидерланды нп Постема Романо
46'
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
46'
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
65'
Запасные
16 Нидерланды вр Тимо Янсинк
30 Бельгия вр Робин Мантел
18 Суринам зщ Келвин Лердам
23 Финляндия зщ Юхо Талвитие
3 Германия пз Jannes Wieckhoff
10 Нидерланды пз Shiloh Zand
13 Чехия пз Ян Жамбурек
17 Нидерланды пз Томас Брунс
20 Нидерланды пз Diego van Oorschot
26 Нидерланды пз Даниел ван Кам
21 Нидерланды вр Хидде Юрьюс
36 Нидерланды зщ Maxim Mariani
67 Нидерланды зщ Sven Bouland
11 Франция нп Ноам Эмеран
27 Португалия нп Руй Жорж Монтейро Мендеш
24 Нидерланды Dirk Baron
46 Нидерланды David van der Werff
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
24.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гронинген0 : 1Хераклес
18.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Хераклес4 : 2Гронинген
30.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Хераклес1 : 0Гронинген
23.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гронинген0 : 1Хераклес
31.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Гронинген1 : 2Хераклес
19.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Гронинген3 : 0Хераклес
21.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Хераклес4 : 1Гронинген
27.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген3 : 3Хераклес
04.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Хераклес2 : 1Гронинген
14.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Хераклес1 : 4Гронинген
24.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Хераклес1 : 1
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 0 : 2Хераклес
16.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 0 : 2Хераклес
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Хераклес1 : 1
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Хераклес1 : 0 ДВ
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Гронинген1 : 0
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 2 : 1Гронинген
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Гронинген0 : 0
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 3 : 1Гронинген
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 2 : 0Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2049
2
Лига чемпионов
Аякс1945
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2041
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1936
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1934
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2034
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1931
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2025
9 НАК Бреда2025
10 Херенвен2024
11 НЕК Неймеген1923
12 Виллем II2023
13 ПЕК Зволле2023
14 Гронинген1920
15 Хераклес1919
16
Стыковая зона
Спарта2017
17
Зона вылета
Валвейк2011
18
Зона вылета
Алмере Сити1910

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