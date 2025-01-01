Хераклес - Гронинген 28 Января прямая трансляция
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
28 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Остановлен
1 : 1
- 20'1:0Лука Куленович
0'
45'
90'
- 39'Марко Ренте
- 45'Марвин Персман
- 50'1:1Постема Романо
- 62'Марко Ренте
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Гронинген, которое состоится 28 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Гронинген
Гронинген
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|22
|зщ
|Lorenzo Milani
|
78'
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|8
|пз
|Марио Энгельс
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|19
|нп
|Лука Куленович
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|
78'
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|43
|зщ
|Марвин Персман
|22
|пз
|Финн Стам
|8
|пз
|Йохан Хове
|4
|пз
|Йоей Пелюпесси
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|
46'
|10
|пз
|Лучано Валенте
|
65'
|25
|нп
|Тейс Остинг
|
46'
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|29
|нп
|Постема Романо
|
46'
|26
|нп
|Thom van Bergen
|
46'
|2
|зщ
|Wouter Prins
|
65'
Запасные
|16
|вр
|Тимо Янсинк
|30
|вр
|Робин Мантел
|18
|зщ
|Келвин Лердам
|23
|зщ
|Юхо Талвитие
|3
|пз
|Jannes Wieckhoff
|10
|пз
|Shiloh Zand
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|17
|пз
|Томас Брунс
|20
|пз
|Diego van Oorschot
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|21
|вр
|Хидде Юрьюс
|36
|зщ
|Maxim Mariani
|67
|зщ
|Sven Bouland
|11
|нп
|Ноам Эмеран
|27
|нп
|Руй Жорж Монтейро Мендеш
|24
|Dirk Baron
|46
|David van der Werff
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
|Дик Люккин
История личных встреч
|24.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|18.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|4 : 2
|30.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 0
|23.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|31.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 2
|19.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 0
|21.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 1
|27.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 3
|04.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 1
|14.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 4
|24.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|16.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 2
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 1
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|20
|49
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|20
|41
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|19
|36
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|20
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|19
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|20
|25
|9
|НАК Бреда
|20
|25
|10
|Херенвен
|20
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|23
|12
|Виллем II
|20
|23
|13
|ПЕК Зволле
|20
|23
|14
|Гронинген
|19
|20
|15
|Хераклес
|19
|19
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|20
|11
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|19
|10