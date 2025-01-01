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Портсмут - Миллуолл 28 Января прямая трансляция

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
28 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 17-й тур
Портсмут
Миллуолл

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Миллуолл, которое состоится 28 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Портсмут0 : 1Миллуолл
10.08.2021 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Миллуолл2 : 1Портсмут
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 5 : 1Портсмут
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Портсмут3 : 1
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Портсмут2 : 1
15.01.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур 3 : 0Портсмут
10.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 2 : 0Портсмут
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 1Миллуолл
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Миллуолл2 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Миллуолл0 : 1
13.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Миллуолл3 : 0
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 2 : 2Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2859
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2958
3
Плей-офф
Бёрнли2856
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2944
6
Плей-офф
Мидлсбро2944
7 Блэкберн Роверс2942
8 Бристоль Сити2941
9 Уотфорд2941
10 Шеффилд Уэнсдей2941
11 Норвич Сити2939
12 Ковентри Сити2938
13 Куинз Парк Рейнджерс2938
14 Престон Норт Энд2937
15 Оксфорд Юнайтед2936
16 Миллуолл2834
17 Суонси Сити2934
18 Кардифф Сити2931
19 Халл Сити2929
20 Сток Сити2929
21 Портсмут2829
22
Зона вылета
Дерби Каунти2927
23
Зона вылета
Лутон Таун2926
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2922

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