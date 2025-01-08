Астон Вилла - Селтик 29 Января прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Селтик, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Селтик
Глазго, Шотландия
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|12
|зщ
|Лука Динь
|22
|зщ
|Ян Матсен
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|44
|пз
|Бубакар Камара
|27
|пз
|Морган Роджерс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|6
|зщ
|Остон Трасти
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|27
|пз
|Арне Энгелс
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|41
|пз
|Рео Хататэ
|28
|пз
|Паулу Бернарду
|10
|нп
|Николас-Геррит Кюн
|9
|нп
|Адам Айда
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|10.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Кубок Шотландии
|1/16 финала
|2 : 1
|14.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 3
|11.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 4
|08.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|7
|21
| 2
1/8 финала
|Барселона
|7
|18
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Интер М
|7
|16
| 5
1/8 финала
|Атлетико М
|7
|15
| 6
1/8 финала
|Милан
|7
|15
| 7
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 8
1/8 финала
|Байер
|7
|13
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 11
Плей-офф
|Фейеноорд
|7
|13
| 12
Плей-офф
|Лилль
|7
|13
| 13
Плей-офф
|Брест
|7
|13
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|7
|12
| 15
Плей-офф
|Бавария
|7
|12
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|7
|12
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|7
|12
| 18
Плей-офф
|Селтик
|7
|12
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|7
|11
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|7
|11
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|7
|10
| 22
Плей-офф
|ПСЖ
|7
|10
| 23
Плей-офф
|Спортинг
|7
|10
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|7
|10
|25
|Манчестер Сити
|7
|8
|26
|Динамо З
|7
|8
|27
|Шахтёр
|7
|7
|28
|Болонья
|7
|5
|29
|Спарта П
|7
|4
|30
|РБ Лейпциг
|7
|3
|31
|Жирона
|7
|3
|32
|Црвена Звезда
|7
|3
|33
|Штурм
|7
|3
|34
|Ред Булл Зальцбург
|7
|3
|35
|Слован Бр
|7
|0
|36
|Янг Бойз
|7
|0