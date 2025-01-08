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Астон Вилла - Селтик 29 Января прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Астон Вилла
Селтик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Селтик, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Селтик
Глазго, Шотландия
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
12ФранциязщЛука Динь
22НидерландызщЯн Матсен
8БельгияпзЮри Тилеманс
44ФранцияпзБубакар Камара
27АнглияпзМорган Роджерс
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
31ЯмайканпЛеон Бэйли
11АнглиянпОлли Уоткинс
1ДанияврКаспер Шмейхель
2КанадазщАлистер Джонстон
20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
6СШАзщОстон Трасти
3ШотландиязщГрег Тейлор
27БельгияпзАрне Энгелс
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
41ЯпонияпзРео Хататэ
28ПортугалияпзПаулу Бернарду
10ГерманиянпНиколас-Геррит Кюн
9ИрландиянпАдам Айда
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
Северная ИрландияБрендан Роджерс
История личных встреч
26.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турАстон Вилла1 : 1
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур1 : 0Астон Вилла
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур2 : 2Астон Вилла
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур0 : 1Астон Вилла
10.01.2025Кубок Англии1/32 финалаАстон Вилла2 : 1
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турСелтик1 : 0
18.01.2025Кубок Шотландии1/16 финалаСелтик2 : 1
14.01.2025Шотландия — Премьер-лига17-й тур3 : 3Селтик
11.01.2025Шотландия — Премьер-лига23-й тур1 : 4Селтик
08.01.2025Шотландия — Премьер-лига11-й турСелтик2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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